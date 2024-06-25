Sıfır otomobilde bu tarihe dikkat! Piyasa komple değişecek! Sıfır ve ikinci el araç fiyatları...

SONUÇ: OTOMOBİL SATIŞLARINDA YENİ BİR DÖNEM

7 Temmuz sonrasında otomobil piyasası, hem alıcılar hem de satıcılar için yeni dinamiklerle karşılaşacak. Güvenlik donanımlarına sahip olmayan sıfır araçların yasaklanması ve Çinli araçlara uygulanan ek vergiler, fiyatları ve piyasa koşullarını önemli ölçüde etkileyecek. Tüm gözler, bu değişikliklerin uzun vadedeki etkilerini gözlemlemek üzere sektöre çevrilmiş durumda.

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