İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürecek mi? Araç alacaklar dikkat: Nedeni belli oldu

EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL MARKASI HANGİLERİ?

Yapılan incelemelere göre, yılbaşından bu yana ilanlarda talep gören ilk beş marka sabit kalırken, Mayıs ayında en çok rağbet gören on marka sıralaması Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda şeklindeydi. Model bazında, Mayıs ayında en çok talep gören otomobiller sırasıyla; Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Passat ve Civic olarak belirlendi.