İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürecek mi? Araç alacaklar dikkat: Nedeni belli oldu
Yılbaşından itibaren 2024'ün ilk 4 ayında sınırlı da olsa yükselen ikinci el araç fiyatları mayıs ayıyla birlikte adeta frene bastı. Enflasyona göre mayıs ayında ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 3 düşüş yaşanırken, piyasa ise durağanlaştı. Peki ikinci el araç fiyatlarında düşüş sürecek mi? En çok hangi araçlar rağbet görüyor? Düşüşün nedeni ne? İşte detaylar...
İkinci el piyasasında artan faiz oranlarının da etkisiyle satışlar düşerken, yılın ilk dört ayında fiyatlar az da olsa yükseliş eğilimini sürdürmüştü. Mayıs ayı ile beraber ise ibre tersine döndü. Mayıs ayında enflasyona göre indirgendiğinde ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 3 oranında düşüş yaşandı. Sektör yetkilileri düşüşün nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken, 7 Temmuz'da devreye alınacak olan GSR II düzenlemelerine dikkat çekildi. Peki araç fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? En çok tercih edilen otomobil markaları hangileri? İşte detaylar...
ARAÇ FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Başlangıç tarihi 7 Temmuz'da olan GSR II düzenlemeleri, markaları mevcut stoklarındaki düzenlemeye tabi olmayan otomobilleri süratle satışa çıkarmaya teşvik etti. Bu durum, yeni otomobillere yönelik cazip fiyat teklifleri sunulmasına yol açarken, ikinci el otomobil piyasasındaki talebi de etkileyerek ilan fiyatlarının ortalama değerlerinde yatay bir seyir izlemesine neden oldu. Bu süreçte, enflasyondan arındırılmış gerçek fiyatlar yaklaşık olarak %3'lük bir düşüş gösterdi.
EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL MARKASI HANGİLERİ?
Yapılan incelemelere göre, yılbaşından bu yana ilanlarda talep gören ilk beş marka sabit kalırken, Mayıs ayında en çok rağbet gören on marka sıralaması Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda şeklindeydi. Model bazında, Mayıs ayında en çok talep gören otomobiller sırasıyla; Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Passat ve Civic olarak belirlendi.
İKİNCİ ELDE HANGİ ARAÇLAR HIZLA SATILIYOR?
İkinci el araçlarda yapılan fiyat analizlerine göre, araçların ortalama fiyatı 684.042 TL olarak hesaplandı. Fiyat açısından en çok ilgi gören segment, 0 km araç fiyatlarının 799 bin liraya kadar düşmesiyle, 800 bin lira ve altı fiyat bandındaki araçlar oldu.
7 TEMMUZ'DAN SONRA FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ?
GSR II düzenlemesi çerçevesinde, ikinci el fiyatlarının Mayıs ayına benzer şekilde Haziran ayında da reel olarak değer kaybettiğini görmekteyiz. 7 Temmuz sonrasında iki aylık dönemde, piyasanın yatay seyretmesi beklenmekle birlikte, 0 km araç kampanyaları ve ekonomik gelişmeler, ikinci el araç fiyatlarını belirleyen ana etmenler olacak.
İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI NE ZAMAN HAREKETLENİR?
Eylül ayına kadar ikinci el piyasasında önemli bir hareketlilik beklemiyoruz. Okulların açılması ve tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte, sektördeki hareketlenme bekleniyor olsa da, krediler ve kur hareketleri piyasayı belirleyecek ana unsurlar arasında yer alacak.
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