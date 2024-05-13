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Kamuda araç kullanımına büyük düzenleme! 3 yıl süreyle yeni araç alımı durduruldu! Kamuda servis kalkıyor

Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Kamuda araç kullanımına büyük düzenleme! 3 yıl süreyle yeni araç alımı durduruldu! Kamuda servis kalkıyor

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Kapsamında araç kullanımına ilişkin detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklama ile alınacak önlemler kalem kalem belirtildi. İşte detaylar…

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Kapsamında yeni tedbirler açıklanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklamada kamuda kullanılan araçlara ilişkin alınacak önlerler kalem kalem açıkladı. İşte merak edilen detaylar…

KAMUDA ARAÇ KULLANIMINDA KISITLAMAYA GİDİLİYOR!

- Kamuda Filo Yönetim Sistemi kullanılarak etkinliğin artırılması hedefleniyor. Taşıt sayısı kullanımı tüm kurumlar için standarta getirilecek.

- Buna ek olarak yeni alınan kararlar kapsamında kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması durdurulacak.

- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanıyor.

- Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin sona ermesi ile birlikte sözleşmenin uzatılması ya da yenilenmesi izne tabi tutulacak. İhtiyaç fazlası ve ömrünü tamamlamış taşıtlar ise tasfiye edilecek.

- Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.

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