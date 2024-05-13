Kamuda araç kullanımına büyük düzenleme! 3 yıl süreyle yeni araç alımı durduruldu! Kamuda servis kalkıyor

- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanıyor.

- Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin sona ermesi ile birlikte sözleşmenin uzatılması ya da yenilenmesi izne tabi tutulacak. İhtiyaç fazlası ve ömrünü tamamlamış taşıtlar ise tasfiye edilecek.