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Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında prim tutarı değişiyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında prim tutarı değişiyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) haziran ayında zorunlu trafik sigortasında uygulanacak azami prim artış oranını yüzde 3,25 olarak açıkladı.

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