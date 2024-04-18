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Toyota, kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle 211 bin Prius'u geri çağırıyor

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Toyota, kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle 211 bin Prius’u geri çağırıyor

Son dakika haberine göre Toyota Motor, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle Prius model 211 bin aracı için geri çağırma tebligatı yayımladı.

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