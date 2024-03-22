Motorinde bu kez indirim yolda! Gece yarısından itibaren geçerli
Son günlerde döviz kuru ve brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanmalar nedeniyle zam gelen motorinde, bu kez indirim müjdesi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litre fiyatında 1 liralık indirim bekleniyor.
Döviz kuru ve brent petrolde yaşanan hareketliliğin etkisiyle akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Dün motorin ve benzine gelen zam haberlerinin ardından bu kez ise indirim yolda...
GÖZLER AKARYAKITTA
Brent petrolün 85,21 dolara düşmesiyle gözler akaryakıta çevrildi. Dün motorin ve benzin grubuna gelen zammın ardından bu kez ise indirim beklentisi oluştu. Bu kapsamda sektör temsilcilerinden bir iyi haber geldi.
1 LİRALIK İNDİRİM YOLDA
Motorin grubuna 23 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'lik indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise şu anlık bir indirim ve zam görünmüyor.
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