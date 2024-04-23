Trafik sigortasında zam hesabı değişti! Araç sahipleri dikkat...





DAHA FAZLA ZAM TALEP EDİYORLAR

Asgari ücrete temmuzda zam yapılmazsa bu trafik sigortasında da fiyatın çok fazla artmayacağı anlamına geliyor. Ancak sigorta şirketleri, maliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirterek zammın daha fazla olmasını talep ediyor.

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