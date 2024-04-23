Trafik sigortasında zam hesabı değişti! Araç sahipleri dikkat...
Trafik sigortasına 2024'ün ilk 4 ayında toplam yüzde 30'u aşan zam geldi. Mayısla birlikte ise zam hesabı değişti. Artık zam üst sınırı maliye endeksine göre belirlenecek. Mayıs ayında ise zam oranı yüzde 3 oldu.
Trafik sigortasında zam hesabı değişti. 7 yıldır trafik sigortasında prim artışlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirliyor. Zam için bir tavan fiyat belirleniyor ve poliçeler bu rakamın üzerinde satılamıyor.
Mayıs ayıyla birlikte bu uygulama değişecek. Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirlenecek.
ÜST SINIR YÜZDE 3
Trafik sigortasına ocak-şubat aylarında yüzde 10, mart-nisan aylarında yüzde 5'er zam yapıldı. Yeni uygulamayla mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3.
Maliyet endeksini en fazla asgari ücret artışı etkiliyor. Çünkü kazaların hasar ödemeleri mevcut asgari ücret düzeyine göre belirleniyor.
DAHA FAZLA ZAM TALEP EDİYORLAR
Asgari ücrete temmuzda zam yapılmazsa bu trafik sigortasında da fiyatın çok fazla artmayacağı anlamına geliyor. Ancak sigorta şirketleri, maliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirterek zammın daha fazla olmasını talep ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Tırnaklarınız sakinliğinizi mi yoksa bağımsızlığınızı mı gösteriyor?
- 3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...
- 1995 1998 2002 2008 girişine hesaplama yeniden oluştu! SGK altın tepside erken emekliliği sundu
- Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...
- SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün