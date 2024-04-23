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Trafik sigortasında zam hesabı değişti! Araç sahipleri dikkat...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Trafik sigortasında zam hesabı değişti! Araç sahipleri dikkat...

Trafik sigortasına 2024'ün ilk 4 ayında toplam yüzde 30'u aşan zam geldi. Mayısla birlikte ise zam hesabı değişti. Artık zam üst sınırı maliye endeksine göre belirlenecek. Mayıs ayında ise zam oranı yüzde 3 oldu.

Trafik sigortasında zam hesabı değişti. 7 yıldır trafik sigortasında prim artışlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirliyor. Zam için bir tavan fiyat belirleniyor ve poliçeler bu rakamın üzerinde satılamıyor.



Mayıs ayıyla birlikte bu uygulama değişecek. Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirlenecek.



ÜST SINIR YÜZDE 3
Trafik sigortasına ocak-şubat aylarında yüzde 10, mart-nisan aylarında yüzde 5'er zam yapıldı. Yeni uygulamayla mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3.



Maliyet endeksini en fazla asgari ücret artışı etkiliyor. Çünkü kazaların hasar ödemeleri mevcut asgari ücret düzeyine göre belirleniyor.



DAHA FAZLA ZAM TALEP EDİYORLAR
Asgari ücrete temmuzda zam yapılmazsa bu trafik sigortasında da fiyatın çok fazla artmayacağı anlamına geliyor. Ancak sigorta şirketleri, maliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirterek zammın daha fazla olmasını talep ediyor.

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