2024’de de en ucuz sıfır araç modelini satıyor! Hyundai 2024 model araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı!

Hyundai, 2024 model sıfır araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı. Türkiye'nin en uygun fiyatlı araçlarından biri olarak bilinen marka, yeni modellerinde dikkat çeken bir zam hamlesi yaptı. Şubat ayı itibariyle birçok modelinde 2023 versiyonlarını geride bırakan firma, 2024 modelleri için 30 bin TL ve üzeri zam uyguladı. İşte Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5, IONIQ 6, SATARIA modellerinin 2024 Ocak ayı liste fiyatları…

HYUNDAİ 2024 ŞUBAT SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYAT LİSTESİ