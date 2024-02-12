2024’de de en ucuz sıfır araç modelini satıyor! Hyundai 2024 model araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı!
Hyundai, şubat ayına girerken 2024 model sıfır araçlarının zamlı liste fiyatlarını duyurdu. Geçen aya göre en az 30 bin TL'lik bir fiyat artışıyla dikkat çeken firma, bu adımıyla 2023 model araç satışlarını geride bırakmayı hedefliyor. İşte Hyundai’nin 2024 Şubat ayı güncel fiyat listesi….
Hyundai, 2024 model sıfır araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı. Türkiye'nin en uygun fiyatlı araçlarından biri olarak bilinen marka, yeni modellerinde dikkat çeken bir zam hamlesi yaptı. Şubat ayı itibariyle birçok modelinde 2023 versiyonlarını geride bırakan firma, 2024 modelleri için 30 bin TL ve üzeri zam uyguladı. İşte Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5, IONIQ 6, SATARIA modellerinin 2024 Ocak ayı liste fiyatları…
HYUNDAİ 2024 ŞUBAT SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYAT LİSTESİ
2024 Model i10
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 780.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 830.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 850.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 910.000 TL
2024 Model i20
1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel 865.000 TL
1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik 935.000 TL
1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik 990.000 TL
1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik 1.070.000 TL
1.0 T 100PS Jump Benzin DCT 990.000 TL
1.0 T 100PS Style Benzin DCT 1.040.000 TL
1.0 T 100PS Elite Benzin DCT 1.125.000 TL
2023 Model Elentra
1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.390.000 TL
1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.675.000 TL
2024 Model i20N
1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 1.455.000 TL
2024 Model Bayon
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 995.000 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 1.030.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.085.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.190.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.140.000 TL
2023 Model Kona
1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.735.000 TL
1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT: 1.765.000 TL
1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.797.000 TL
1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.781.000 TL
2023 Model TUCSON
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT: 1.730.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT : 2.003.875 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT: 1.700.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT: 1.870.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT : 2.015.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik: 2.266.076 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev* Hibrit Otomatik: 2.285.074 TL
2023 Model Santa FE Hibrit
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 2.960.000 TL
2023 Model IONIQ 5
125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.915.000 TL
239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.990.000 TL
2023 Model IONIQ 6
111 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.860.000 TL
239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.980.000 TL
2023 Model SATARIA
2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik 1.455.000 TL
2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite Dizel Otomatik 1.590.000 TL
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