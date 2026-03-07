APP plaka nedir, ne demek? APP plaka neden yasak, cezası nedir?

Trafik ekiplerinin onaylamadığı ve standartlara uymayan APP Plaka, genellikle kalın harf ve rakamlardan oluşan özel bir plaka türüdür. Bu plakalarda kullanılan karakterler, normal plakalardan farklı ve daha belirgin formlara sahiptir.

Trafikte kullanılan araç plakalarına ilişkin yeni düzenlemeler, standart dışı plaka kullanımını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle APP plaka olarak bilinen ve resmi plaka standartlarına uymayan plakalarla ilgili yaptırımların ağırlaştırıldığı belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından sürücüler, APP plakanın ne olduğu, nasıl anlaşılacağı ve bu plakaların neden yasaklandığı gibi konuları araştırmaya başladı.