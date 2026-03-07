CANLI YAYIN

APP plaka nedir, ne demek? APP plaka neden yasak, cezası nedir?

Standart dışı plaka kullanımı yeniden gündemde. Yeni düzenlemeye göre APP plaka kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası uygulanacak, sürücü belgelerine 30 gün el konulacak ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek. Ancak İçişleri Bakanlığı, denetimlerin 1 Nisan’a kadar rehberlik amacıyla yapılacağını açıkladı.

Trafik ekiplerinin onaylamadığı ve standartlara uymayan APP Plaka, genellikle kalın harf ve rakamlardan oluşan özel bir plaka türüdür. Bu plakalarda kullanılan karakterler, normal plakalardan farklı ve daha belirgin formlara sahiptir.

Trafikte kullanılan araç plakalarına ilişkin yeni düzenlemeler, standart dışı plaka kullanımını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle APP plaka olarak bilinen ve resmi plaka standartlarına uymayan plakalarla ilgili yaptırımların ağırlaştırıldığı belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından sürücüler, APP plakanın ne olduğu, nasıl anlaşılacağı ve bu plakaların neden yasaklandığı gibi konuları araştırmaya başladı.

APP PLAKALAR NEDİR?

APP plaka, "Amerikan Pres Plaka" veya "Avrupa Press Plaka" olarak adlandırılan ve standart plaka tasarımının dışında üretilen bir plaka türü olarak biliniyor.

Bu plakalar çoğunlukla estetik görünüm amacıyla tercih ediliyor. Ancak kullanılan yazı karakterleri ve üretim şekli Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen resmi plaka standartlarına uygun olmadığı için standart dışı plaka olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle APP plakaların Türkiye'de kullanımı yasak kapsamında yer alıyor.

2026'DA APP PLAKA CEZALARI NE KADAR ?

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren standart dışı plaka kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.

Buna göre APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere şu cezalar uygulanacak:

140 bin TL para cezası

Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması

Aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesi

Ayrıca ihlalin aynı yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde cezanın iki katına çıkarılacağı açıklandı.

DENETİMLER 1 NİSAN'A KADAR REHBERLİK AMAÇLI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla uygulamada geçici bir düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan tarihine kadar yalnızca bilgilendirme ve rehberlik amacıyla yapılacağı bildirildi. Bu süre boyunca sürücülere ceza uygulanmayacağı, ancak araç sahiplerinin plakalarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri konusunda uyarılacağı ifade edildi.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

APP plakayı standart plakayla değiştirmek isteyen araç sahipleri için süreç aracın mevcut plaka durumuna göre değişir. Bu işlemler belirli adımlar izlenerek tamamlanır. APP plakayı değiştirmek isteyen sürücülerin izlemesi gereken süreç şöyle:

  • Orijinal plaka varsa:

Araç sahibi APP plakayı araçtan sökerek imha eder ve mevcut orijinal plakasını yeniden kullanabilir.

  • Trafik şubesine başvuru yapılır:

Orijinal plakası bulunmayan araç sahipleri bağlı oldukları trafik şubesine giderek plaka değişimi talebinde bulunur.

  • Noter işlemleri tamamlanır:

Trafik biriminden alınan belgelerle noter işlemleri yapılır ve araç için yeni plaka ile ruhsat düzenlenir.

  • Yeni plaka basılır:

Noter işlemlerinin ardından yetkili plaka basım merkezlerinde yeni plaka hazırlanır.

  • Yeni plaka araca takılır:

Araç sahibi standartlara uygun yeni plakayı aracına takarak trafiğe çıkabilir.

Kaynak: A Haber

APP PLAKA İLE NORMAL PLAKA ARASINDAKİ FARKLAR

Standart plakalar yetkili plaka basım merkezlerinde üretilir ve belirlenen teknik özelliklere uygun şekilde hazırlanır. APP plakalar ise bu standartların dışında üretildiği için bazı belirgin farklar taşır.

  • Yazı Tipi:

Normal plakalar belirlenen standart fontla hazırlanır. APP plakalar ise daha kalın ve farklı karakterlerde yazı tipleri kullanılarak üretilir.

  • Resmi Mühür:

Standart plakaların üzerinde yetkili kurum tarafından basılan resmi soğuk mühür bulunur. APP plakaların büyük bölümünde bu mühür yer almaz ya da standart şekilde uygulanmaz.

  • Güvenlik Hologramı:

Normal plakaların sol tarafındaki mavi "TR" bandında güvenlik hologramı bulunur. APP plakaların çoğunda bu güvenlik unsuru yer almaz.

  • Araç Muayenesi:

Standart plakalar muayeneden sorunsuz geçer. APP plakalar ise yönetmelikte belirtilen standartlara uymadığı için araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilir.

