APP plaka nedir, ne demek? APP plaka neden yasak, cezası nedir?
Standart dışı plaka kullanımı yeniden gündemde. Yeni düzenlemeye göre APP plaka kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası uygulanacak, sürücü belgelerine 30 gün el konulacak ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek. Ancak İçişleri Bakanlığı, denetimlerin 1 Nisan’a kadar rehberlik amacıyla yapılacağını açıkladı.
Trafik ekiplerinin onaylamadığı ve standartlara uymayan APP Plaka, genellikle kalın harf ve rakamlardan oluşan özel bir plaka türüdür. Bu plakalarda kullanılan karakterler, normal plakalardan farklı ve daha belirgin formlara sahiptir.
Trafikte kullanılan araç plakalarına ilişkin yeni düzenlemeler, standart dışı plaka kullanımını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle APP plaka olarak bilinen ve resmi plaka standartlarına uymayan plakalarla ilgili yaptırımların ağırlaştırıldığı belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından sürücüler, APP plakanın ne olduğu, nasıl anlaşılacağı ve bu plakaların neden yasaklandığı gibi konuları araştırmaya başladı.
APP PLAKALAR NEDİR?
APP plaka, "Amerikan Pres Plaka" veya "Avrupa Press Plaka" olarak adlandırılan ve standart plaka tasarımının dışında üretilen bir plaka türü olarak biliniyor.
Bu plakalar çoğunlukla estetik görünüm amacıyla tercih ediliyor. Ancak kullanılan yazı karakterleri ve üretim şekli Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen resmi plaka standartlarına uygun olmadığı için standart dışı plaka olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle APP plakaların Türkiye'de kullanımı yasak kapsamında yer alıyor.
2026'DA APP PLAKA CEZALARI NE KADAR ?
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren standart dışı plaka kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.
Buna göre APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere şu cezalar uygulanacak:
➔140 bin TL para cezası
➔Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması
➔Aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesi
Ayrıca ihlalin aynı yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde cezanın iki katına çıkarılacağı açıklandı.