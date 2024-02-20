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Motorinde indirim yolda! Bu geceden itibaren fiyatlar değişecek | 20 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin litre fiyatı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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Motorinde indirim yolda! Bu geceden itibaren fiyatlar değişecek | 20 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin litre fiyatı

Petrol fiyatlarındaki değişim ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisi ile motorin fiyatlarına bu kez de indirim yolda... Motorinde bu gece yarısından itibaren (21 Şubat 2024) 1,21 TL'lik fiyat düşüşü yaşanacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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