2024 Model Sıfır Chery fiyatları belli oldu! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 şubat ayı güncel fiyat listesi
Chery, beklenen şubat ayı fiyat listesini açıkladı. SUV araç piyasasında rekabeti artıran firma, hem 2024 model hem de 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyatlarını ayrı ayrı duyurdu. İşte Chery 2024 ve 2023 model sıfır araç fiyat listesi…
Chery, şubat ayı için güncel fiyat listesini duyurdu. Yeni yılla birlikte 2024 model sıfır araç modellerini de satışa sunmaya başlayan Çinli otomobil üreticisi, fiyatlarıyla piyasada güçlü bir rekabet sergiliyor. Firmanın uygun fiyat politikası, otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor ve Chery'nin pazardaki konumunu güçlendiriyor. İşte 2024 ve 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesi….
CHERY 2024 VE 2023 SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ
2024 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi
Luxury: 1.543.000 TL
Excellent: 1.693.000 TL
2024 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi
Comfort: 1.248.100 TL
Luxury: 1.403.000 TL
Excellent: 1.503.000 TL
2024 Model Omada 5 Fiyat Listesi
Comfort: 1.233.000 TL
Luxury: 1.353.000 TL
Excellent: 1.453.000 TL
2023 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi
Luxury: 1.490.000 TL
Excellent: 1.590.000 TL
2023 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi
Comfort: 1.195.100 TL
Luxury: 1.315.000 TL
Excellent: 1.395.000 TL
2023 Model Omada 5 Fiyat Listesi
Comfort: 1.180.000 TL
Luxury: 1.300.000 TL
Excellent: 1.380.000 TL
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