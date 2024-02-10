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2024 Model Sıfır Chery fiyatları belli oldu! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 şubat ayı güncel fiyat listesi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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2024 Model Sıfır Chery fiyatları belli oldu! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 şubat ayı güncel fiyat listesi

Chery, beklenen şubat ayı fiyat listesini açıkladı. SUV araç piyasasında rekabeti artıran firma, hem 2024 model hem de 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyatlarını ayrı ayrı duyurdu. İşte Chery 2024 ve 2023 model sıfır araç fiyat listesi…

Chery, şubat ayı için güncel fiyat listesini duyurdu. Yeni yılla birlikte 2024 model sıfır araç modellerini de satışa sunmaya başlayan Çinli otomobil üreticisi, fiyatlarıyla piyasada güçlü bir rekabet sergiliyor. Firmanın uygun fiyat politikası, otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor ve Chery'nin pazardaki konumunu güçlendiriyor. İşte 2024 ve 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesi….

CHERY 2024 VE 2023 SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ

2024 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi

Luxury: 1.543.000 TL

Excellent: 1.693.000 TL

2024 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi

Comfort: 1.248.100 TL

Luxury: 1.403.000 TL

Excellent: 1.503.000 TL

2024 Model Omada 5 Fiyat Listesi

Comfort: 1.233.000 TL

Luxury: 1.353.000 TL

Excellent: 1.453.000 TL

2023 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi

Luxury: 1.490.000 TL

Excellent: 1.590.000 TL

2023 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi

Comfort: 1.195.100 TL

Luxury: 1.315.000 TL

Excellent: 1.395.000 TL

2023 Model Omada 5 Fiyat Listesi

Comfort: 1.180.000 TL

Luxury: 1.300.000 TL

Excellent: 1.380.000 TL

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