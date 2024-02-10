2024 Model Sıfır Chery fiyatları belli oldu! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 şubat ayı güncel fiyat listesi

Chery, şubat ayı için güncel fiyat listesini duyurdu. Yeni yılla birlikte 2024 model sıfır araç modellerini de satışa sunmaya başlayan Çinli otomobil üreticisi, fiyatlarıyla piyasada güçlü bir rekabet sergiliyor. Firmanın uygun fiyat politikası, otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor ve Chery'nin pazardaki konumunu güçlendiriyor. İşte 2024 ve 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesi….

CHERY 2024 VE 2023 SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ