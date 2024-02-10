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Dacia şubat ayı fiyatlarını açıkladı! 2024 Model Duster ne kadar oldu? İşte Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger fiyat listesi…

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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Dacia şubat ayı fiyatlarını açıkladı! 2024 Model Duster ne kadar oldu? İşte Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger fiyat listesi…

Dacia, şubat ayı fiyat listesinde dikkat çeken bir güncelleme yaparak araçlarının fiyatlarını 10 bin TL'ye varan şekilde artırdı. Şubat ayına rağmen 2023 model sıfır araç satışına devam eden firma, meraklılarını yalnızca Duster'ın 2024 modeliyle karşıladı. İşte güncel Dacia sıfır araç fiyatları

Dacia, 2024 Şubat ayı için sıfır araç modellerinin fiyat listesini açıkladı. Yeni ayın başlamasıyla birlikte tüm sıfır araç fiyatlarını güncelleyen otomobil üreticisi, en uygun fiyatlı aracı olan Sandero modeline 10 bin TL'ye varan zam uyguladı. Firma, sadece Duster modelinin 2024 versiyonuyla hayranlarının karşısına çıkarken, şubat ayında da 2023 model sıfır araç satışına devam ediyor. İşte yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi….

DACİA 2023 ve 2024 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ŞUBAT FİYAT LİSTESİ

2023 Model Sandero;

Essential Tce 90 bg CVT: 873.000 TL

2023 Model Sandero Stepway;

Essential Stepway Tce 90 bg: 857.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 891.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 902.000 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 952.000 TL

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 992.000 TL

2024 Model Duster;

Essential TCe 90 bg 899.000 TL

Expression ECO-G 100 bg 1.053.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.118.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC 1.095.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4 1.190.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC 1.189.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.309.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC 1.229.000 TL

2023 Model Spring;

Extreme Electric 65 bg: 950.000 TL

2023 Model Jogger;

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.035.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.049.000 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.055.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.119.000 TL

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