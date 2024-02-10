Dacia şubat ayı fiyatlarını açıkladı! 2024 Model Duster ne kadar oldu? İşte Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger fiyat listesi…
Dacia, şubat ayı fiyat listesinde dikkat çeken bir güncelleme yaparak araçlarının fiyatlarını 10 bin TL'ye varan şekilde artırdı. Şubat ayına rağmen 2023 model sıfır araç satışına devam eden firma, meraklılarını yalnızca Duster'ın 2024 modeliyle karşıladı. İşte güncel Dacia sıfır araç fiyatları…
Dacia, 2024 Şubat ayı için sıfır araç modellerinin fiyat listesini açıkladı. Yeni ayın başlamasıyla birlikte tüm sıfır araç fiyatlarını güncelleyen otomobil üreticisi, en uygun fiyatlı aracı olan Sandero modeline 10 bin TL'ye varan zam uyguladı. Firma, sadece Duster modelinin 2024 versiyonuyla hayranlarının karşısına çıkarken, şubat ayında da 2023 model sıfır araç satışına devam ediyor. İşte yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi….
DACİA 2023 ve 2024 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ŞUBAT FİYAT LİSTESİ
2023 Model Sandero;
Essential Tce 90 bg CVT: 873.000 TL
2023 Model Sandero Stepway;
Essential Stepway Tce 90 bg: 857.000 TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg: 891.000 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 902.000 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 952.000 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 992.000 TL
2024 Model Duster;
Essential TCe 90 bg 899.000 TL
Expression ECO-G 100 bg 1.053.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.118.000 TL
Essential TCe 150 bg EDC 1.095.000 TL
Essential TCe 150 bg 4x4 1.190.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC 1.189.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.309.000 TL
Extreme TCe 150 bg EDC 1.229.000 TL
2023 Model Spring;
Extreme Electric 65 bg: 950.000 TL
2023 Model Jogger;
Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.035.000 TL
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.049.000 TL
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.055.000 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.119.000 TL
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