APP plaka nedir, ne demek? APP plaka neden yasak, cezası nedir?
Türkiye'de yasak olan ve ciddi cezalara tabi tutulan APP plakaların popüler e-ticaret sitelerinde satışının hala devam ettiği ortaya çıktı. Yasal olmayan yöntemlerle faaliyet gösteren bazı merdiven altı kuruluşlar, herhangi bir belge veya izin olmaksızın sahte APP plakaları üretiyor ve bunları kargo yoluyla müşterilere gönderiyorlar. Peki APP plaka nedir, ne demek? APP plaka neden yasak, cezası nedir?
Trafik ekiplerinin onaylamadığı ve standartlara uymayan APP Plaka, genellikle kalın harf ve rakamlardan oluşan özel bir plaka türüdür. Bu plakalarda kullanılan karakterler, normal plakalardan farklı ve daha belirgin formlara sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle, sürücülerin dikkatini çeken APP Plakaları, 2017 yılında ülkemizde yasaklanmıştır.
Türkiye'de 2024 yılında başlayan karekodlu plaka uygulamasının, yasa dışı APP plakalarının önlenmesinde etkili olmadığı görüldü. İkinci el araçlarda ve yeni plaka değişikliği yapılan araçlarda zorunlu hale getirilen karekodlu plakalar, beklenen etkiyi göstermedi ve yasa dışı plakaların kullanımı hala devam ediyor.
YENİ PLAKALAR NASIL OLACAK?
Yeni düzenlemeyle birlikte, karekodlu plakaların üretimi noterler ve Şoförler Odaları tarafından yapılacak. Plakanın il kodu ile harflerin arasında 15x15 mm boyutlarında bir karekod ve 12 haneli seri numarası yer alacak. Bu karekod sayesinde, aracın üretim yeri ve tarihi gibi bilgilere kolayca erişilebilecek.
MEVCUT PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni düzenleme, mevcut plakaları etkilemiyor. Araç sahiplerinin kullanmakta oldukları plakaları değiştirmeleri zorunlu değil; bu kural sadece yeni plakalar için geçerli.
APP PLAKALAR NEDİR?
APP (Avrupa Press Plaka) olarak bilinen, daha büyük ve kalın harf karakterlerine sahip plakalar, özellikle modifiye tutkunları arasında popüler.
Ancak 2017 yılından bu yana bu tip standart dışı plakaların kullanımı yasal değil ve para cezası uygulanıyor. Ayrıca, bu plakalar TÜVTÜRK muayenelerinden ağır kusurlu olarak geçemiyor.
PLAKA CEZALARI NE KADAR OLDU?
2024 yılı itibariyle, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesinin cezası 2.647 TL olarak belirlenmiş durumda. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 32.170 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, sahte ve modifiye edilmiş plakaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.
Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sahte ve APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen trafik kurallarına uyalım."
TÜVTÜRK'TEN DE UYARI VAR: AĞIR KUSURDUR
Araç muayene istasyonlarını işleten TÜVTÜRK, plaka yönetmeliğini açıkça belirtti. TÜVTÜRK'teki açıklamada şu detaylar yer aldı:
"Plaka Yönetmeliği Hakkında
Plakaların Yönetmelikte Tariflendiği Koşullara Uygun Olarak Araca Monte Edilmiş Şekilde Kullanılması
-Plaka üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek şekilde vida, yansıtıcı, boya vb. herhangi bir müdahalede bulunulmuş, onarım yapılmış plakalar,
-Üzerinde bulunması zorunlu olan dalgalı çizgi şeklindeki hologram, TR ve Ayyıldız şeklindeki hologramın bulunmadığı plakalar,
-Plakayı basmaya yetkili kurumun kullandığı karakter ve rakamların, karakter kalıpları dışına çıkarılarak harf ve rakamların kalın boyandığı plakalar,
-Plaka basmaya yetkisi olmayan bir kurum/kişi tarafından yönetmelikte gösterilen şekil ve şartların dışında basılan plakalar,
-Okunamayacak derecede yırtılmış, delik, hasar görmüş, karakterleri silinmiş olan plakalar,
-Üzerine folyo yapıştırılan, şeffaf örtü konulan plakalar
-Araçta okunamayacak şekilde bir yere monte edilen plakalar
-Üzerinde yetkili kurum onay mühürü bulunmayan plakalar
-Plaka üzerinde bulunan harf karakterlerinin yakın alanında, kenarında, üstünde, ortasında vida ve vida deliği olma durumu Ağır Kusur olarak değerlendirilmektedir."
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