Togg T10X FİYAT LİSTESİ 2024 | 20 Ocak 2024 TOGG Trumore Genel Sipariş nereden, nasıl verilir? Taksitle ödeme tablosu...
Togg, bu yıl T10X modeli için çekiliş yöntemini kullanmayacak ve sipariş teslimatlarını sipariş sıralamasına, konfigürasyon özelliklerine ve üretim planlamasına göre düzenleyecek. Otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin yerli otomobili üreticisi, T10X modeli için genel sipariş dönemini yarın başlatıyor. Peki ToggT10X siparişi nereden, nasıl verilir?
T10X modeli için genel sipariş dönemini başlatmaya hazırlanan Togg, müşterilere çekilişsiz bir yaklaşım sunarak siparişlerin teslimatını daha organize bir şekilde gerçekleştirecek. Sipariş sırası, müşteri tercihleri, konfigürasyon özellikleri ve üretim planlaması göz önüne alınarak belirlenecek. Peki Togg T10X siparişi nereden, nasıl verilir? İşte detayları...
TOGG FİYAT LİSTESİ 2024
🚗T10X V1 RWD Standart Menzil
Aralık Fiyatı: 1.430.000 ₺
Ocak Fiyatı: 1.430.000 ₺
🚗T10X V2 RWD Standart Menzil
Aralık Fiyatı: 1.550.000 ₺
Ocak Fiyatı: 1.550.000 ₺
🚗T10X V2 RWD Uzun Menzil
Aralık Fiyatı: 1.820.000 ₺
Ocak Fiyatı: 1.820.000 ₺
SİPARİŞLER 20 OCAK'TA BAŞLIYOR!
Togg, T10X modeli için genel sipariş dönemini yarın başlatıyor. Araç teslimatı için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına ve konfigürasyon özelliklerine göre planlanacak. 2023 yılında çekiliş yedek listesine kaydedilen kullanıcılara konfigürasyon güncelleme imkanı sunulacak ve 2023 Nisan ayında çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş önceliği tanınacak.
Siparişler, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden verilebilecek. 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş alınacak.
2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları
Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen Togg, açıklamada, 2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da bilgiler paylaştı.
Verilen bilgilere göre, standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi; kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunuluyor.
Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.
TOGG SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulaması üzerinden sipariş verilebilir.
ZİRAAT BANKASI TOGG KREDİSİ
Ziraat Bankası, yerli ve milli otomobil TOGG'a özel taşıt kredisi sunuyor.
📌Kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır.
📌Krediye TOGG satış platformu Trumore üzerinden dijital olarak veya tüm Şubelerimizden başvurulabilmektedir.
📌Kredi kapsamında, yerli üretim elektrik motorlu araçlara özel olarak fatura değeri;
0-900.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar ve 48 ay,
900.001-1.800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar ve 36 ay,
1.800.001-2.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30' una kadar ve 24 ay,
2.200.001-2.800.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20'sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.
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- Togg T10X FİYAT LİSTESİ 2024 | 20 Ocak 2024 TOGG Trumore Genel Sipariş nereden, nasıl verilir? Taksitle ödeme tablosu...
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