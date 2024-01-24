Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren değişiyor | 24 Ocak 2024 benzin güncel litre fiyatı
Son dakika haberi | Brent petrolde ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle benzin fiyatlarına zam bekleniyor. Bu gece (25 Ocak 2024) yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1,46 TL artış öngörülüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Benzinde 1,46 TL fiyat artışı öngörülüyor. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.21 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.91 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Veysel Tiryaki hayatı ve kariyeri...
- Emekliye yeni maaş farkları meydana çıktı! SSK, BAĞ-KUR'luya 11.68'lik refah eklentisiyle büyük zam! 4A-4B'liye %49'luk kök aylık tablosu...
- Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz
- Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...
- 28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz
- GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...
- C vitamini limonun bilinmeyen mucizevi faydası! Uyurken başucunuza böyle koyarsanız...
- A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...
- Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?