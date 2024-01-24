Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren değişiyor | 24 Ocak 2024 benzin güncel litre fiyatı





BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Benzinde 1,46 TL fiyat artışı öngörülüyor. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.