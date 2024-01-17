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Haberler Otomobil Haberleri Kia'dan Büyük İndirim: 250 Bin TL'ye Varan Fiyat Kesintisi! Egea'ya Rakip Sıfır SUV Fırsatı, Renault'u Geride Bıraktı: Dacia Duster'dan Daha Ekonomik!

Kia'dan Büyük İndirim: 250 Bin TL'ye Varan Fiyat Kesintisi! Egea'ya Rakip Sıfır SUV Fırsatı, Renault'u Geride Bıraktı: Dacia Duster'dan Daha Ekonomik!

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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Kia’dan Büyük İndirim: 250 Bin TL’ye Varan Fiyat Kesintisi! Egea’ya Rakip Sıfır SUV Fırsatı, Renault’u Geride Bıraktı: Dacia Duster’dan Daha Ekonomik!

Kia 2024 Ocak ayı fiyat listesi ile meraklılarını şaşırttı. Rakiplerine kıyasla 250 bin TL’ye varan indirim kampanyasına imza atan Güney Koreli teknoloji devi, 20 bin TL ila 250 bin TL arasında indirim uyguladı. İşte sıfır Kia Picanto, Stonic, Cerato, Ceed HB, Ceed SW, XCeed, Niro Hibrit, Niro EV, Sportage, Sportage Hibrit, Sorento, EV6, EV9

Kia 2024 yılının ilk fiyat listesinde beklenmedik bir indirim kampanyası ile hayranlarının karşısına çıktı. Yeni yılla birlikte bir çok otomobil üreticisi sıfır araç modellerine zam uygularken Kia 20 bin TL'den başlayıp 250 bin TL'ye varan indirim kampanyasına ilişkin detayları paylaştı. Kia en çok beğenilen modellerinden biri olan sıfır Sorento için 130 bin TL kampanya desteği sağlarken elektrikli modeli olan EV6 modeline 250 bin TL kampanya desteği sağladığını açıkladı. İşte 2024 Ocak ayı sıfır Kia araç modelleri fiyat listesi….

KİA 2024 OCAK AYI SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Sıfır Kia Picanto Ocak Ayı Fiyat Listesi

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel: 813.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool 858.000 TL

Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel: 858.000 TL

Sıfır Kia Stonic Ocak Ayı Fiyat Listesi

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 1.100.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 1.140.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance: 1.180.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool: 1.160.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance: 1.240.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige: 1.290.000 TL

Sıfır Kia Cerato Ocak Ayı Fiyat Listesi

Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance: 1.280.000 TL

Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige: 1.430.000 TL

Sıfır Kia Ceed HB Ocak Ayı Fiyat Listesi

Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid – Benzin Elegance: 1.350.000 TL

Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance: 1.410.000 TL

Sıfır Kia Ceed SW Ocak Ayı Fiyat Listesi

Ceed SW 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid – Benzin Prestige: 1.645.000 TL

Sıfır Kia XCeed Ocak Ayı Fiyat Listesi

XCeed 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance: 1.545.000 TL

XCeed 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Prestige: 1.645.000 TL

Sıfır Kia Niro Hibrt Ocak Ayı Fiyat Listesi

Niro Hibrit 1.6L 141 PS DCT (Otomatik) Hibrit Prestige: 2.000.000 TL

Sıfır Kia Niro EV Ocak Ayı Fiyat Listesi

Niro EV - 204 PS Otomatik Elektrikli Elegance: 1.720.000 TL

Sıfır Kia Sportage Ocak Ayı Fiyat Listesi

Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid – Benzin Cool: 1.645.000 TL

Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid – Dizel Cool: 1.775.000 TL

Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor: 1.875.000 TL

Sportage 1.6L 180 PS 4X2 DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor: 1.925.000 TL

Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid – Dizel Elegance Konfor: 2.005.000 TL

Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 2.065.000 TL

Sportage 1.6L 180 PS 4X2 DCT (Otomatik) Benzin Prestige : 2.115.000 TL

Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid – Dizel Prestige: 2.195.000 TL

Sportage 1.6L 150 PS 4X4 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Anniversary Edition: 2.200.000 TL

Sıfır Kia Sportage Hibrit Ocak Ayı Fiyat Listesi

Sportage Hibrit 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik Hibrit Prestige Smart: 2.600.000 TL

Sportage Hibrit 1.6L 265 PS 4X4 Otomatik Plug-In Hibrit Prestige Smart: 2.950.000 TL

Sıfır Kia Sorento Hibrit Ocak Ayı Fiyat Listesi

Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik Hibrit Prestige: 3.060.000 TL

Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuklu Hibrit Prestige Smart: 3.060.000 TL

Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuklu Hibrit Prestige Smart: 3.210.000 TL

Sıfır Kia EV6 Ocak Ayı Fiyat Listesi

EV6 - 229 PS Otomatik Elektrikli Prestige Long Range 2.880.000 TL

EV6 - 325 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range: 3.250.000 TL

EV6 - 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT Long Range: 3.600.000 TL

Sıfır Kia EV9 Ocak Ayı Fiyat Listesi

EV9 - 384 PS 4X4 Otomatik 6 Koltuklu Elektrikli GT-Line: 4.800.000 TL

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