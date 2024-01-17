Kia’dan Büyük İndirim: 250 Bin TL’ye Varan Fiyat Kesintisi! Egea’ya Rakip Sıfır SUV Fırsatı, Renault’u Geride Bıraktı: Dacia Duster’dan Daha Ekonomik!

Kia 2024 yılının ilk fiyat listesinde beklenmedik bir indirim kampanyası ile hayranlarının karşısına çıktı. Yeni yılla birlikte bir çok otomobil üreticisi sıfır araç modellerine zam uygularken Kia 20 bin TL'den başlayıp 250 bin TL'ye varan indirim kampanyasına ilişkin detayları paylaştı. Kia en çok beğenilen modellerinden biri olan sıfır Sorento için 130 bin TL kampanya desteği sağlarken elektrikli modeli olan EV6 modeline 250 bin TL kampanya desteği sağladığını açıkladı. İşte 2024 Ocak ayı sıfır Kia araç modelleri fiyat listesi….

KİA 2024 OCAK AYI SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Sıfır Kia Picanto Ocak Ayı Fiyat Listesi