Araç sahipleri dikkat! 1 Şubat'tan itibaren geçerli: Yüzde 10 artıyor
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir karar verdi. Buna göre zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde 1 Şubat tarihi itibarıyla yüzde 10 artışa gidildi.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat 2024 için de yüzde 10 artırılmasına karar verdi.
SEDDK açıklamasına göre, zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi.
Genelgeye göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.
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