2024 MTV’ler belli oldu! Sıfır ve ikinci el araçlar için fiyatlar değişti! İşte kalem kalem yeni MTV tablosu…
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) miktarları, hem sıfır hem de ikinci el araç modelleri için belirlendi. 25 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bildiride, 2023 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak ilan edildiği duyuruldu. Bu önemli gelişme, sıfır ve ikinci el araçlardan alınan MTV ödemelerine de aynı oranda zam yapıldığını gösteriyor. İşte kalem kalem 2024 araç MTV tablosu…
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zamları netlik kazandı. Resmi Gazete'de 25 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan bildiride, 2023 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak açıklandığı bildirildi. Bu oran çerçevesinde, geçtiğimiz yıl sıfır ve ikinci el araç modellerinden alınan MTV ödemelerine de aynı oranda zam yapıldı. İşte 1 Ocak 2024 itibari ile araç sahiplerinin ödemesi gereken araç MTV miktarları...
GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞKAN ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANMIŞTI!
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçen yıl geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi vergisinde kullanmıştı. 2023 yılında yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 122,9 yerine yüzde 61,5 olarak uygulanmıştı.
2024MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) HARÇLARI NE KADAR OLDU?
0-1300 motor
Matrahı 114 bin 000 liraya kadar
1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı
7-11 yaş 1.309 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 987,2 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 347 TL
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı
7-11 yaş 1.437 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 1.088,6 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 383,5 TL
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı
7-11 yaş 1.574 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 1.188,6 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 413,5 TL
1301-1600 motor
Matrahı 114.000 liraya kadar
1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye çıktı
7-11 yaş 2.545 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 1.798,6 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 690 TL
1301-1600 cc
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye çıktı
7-11 yaş 2.802 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 1.972 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 754 TL
1301-1600 cc
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye çıktı
7-11 yaş 3.055 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 2.153 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 824 TL
1601-1800 cc
Matrahı 285.800'ü aşmayanlar
1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye çıktı
7-11 yaş 5.228 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 3.189 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 1.236 TL
Matrahı 285.800'ü aşanlar
1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı
7-11 yaş 5.706 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 3.484 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 1.348 TL
1801-2000 cc
Matrahı 285.800 lira
1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'ye çıktı
Matrahı 285.800 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıktı
2001 - 2500 cc
Matrahı 356.900 lira
1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'ye çıktı
Matrahı 356.900 lira ve üstü
1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye çıktı
2501 - 3000 cc
Matrahı 714.300 lira
1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.488 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı
Matrahı 714.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.901 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.579 TL'ye çıktı
4001 cc ve yukarısı
Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan
1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı
Matrahı 1.357.700 lirayı aşan
1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıktı
4-6 yaş – 110.177 TL'ye çıktı
7-11 yaş 65.252 TL'ye yükseldi
12-15 yaş 29.326 TL'ye yükseldi
16 ve yukarı yaş 11.374 TL
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