2024 MTV’ler belli oldu! Sıfır ve ikinci el araçlar için fiyatlar değişti! İşte kalem kalem yeni MTV tablosu…

GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞKAN ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANMIŞTI!

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçen yıl geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi vergisinde kullanmıştı. 2023 yılında yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 122,9 yerine yüzde 61,5 olarak uygulanmıştı.

2024MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) HARÇLARI NE KADAR OLDU?