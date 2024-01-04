Türkiye’nin gururu Togg’da müjdeli haber! Genel siparişler için tarih verildi

YENİ ÜRETİM YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen TOGG, 2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da bilgi paylaştı.

Buna göre, standart 18 inç jantlara sahip V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim altyapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunuluyor.