Otomobil devi Toyota’da büyük şok! Hava yastıkları açılmayabilir! 1 milyon 120 bin araç geri çağırıldı...

HAVA YASTIKLARI DOĞRU AÇILMAYABİLİR

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Lexus, bazı sedan ve SUV modellerinde hava yastığı sensöründeki sorunun araç içindekilerin ağırlığını yanlış tahmin ederek, olası bir çarpışma durumunda hava yastığının doğru şekilde açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracak.