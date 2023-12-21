Otomobil devi Toyota'da büyük şok! Hava yastıkları açılmayabilir! 1 milyon 120 bin araç geri çağırıldı...
Toyota Motor tarafından yapılan açıklamada sensördeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olabileceğine yönelik dünya genelinde 1 milyon 120 bin aracın geri çağırıldığı açıklandı. Peki geri çağırılan araçlar arasında hangi modeller var? İşte detaylar...
Toyota Motor, sensördeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracağını bildirdi.
HAVA YASTIKLARI DOĞRU AÇILMAYABİLİR
Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Lexus, bazı sedan ve SUV modellerinde hava yastığı sensöründeki sorunun araç içindekilerin ağırlığını yanlış tahmin ederek, olası bir çarpışma durumunda hava yastığının doğru şekilde açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracak.
COROLLA DA LİSTEDE!
Geri çağırma, 2020-2022 yıllarında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor. Bu araçların 1 milyonu ABD'de satılan araçlardan oluşuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- JN.1 nedir, Türkiye'de görüldü mü? DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! Koronavirüsün alt varyantı olan JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Padişahların şifa baharatı karaciğeri tertemiz yapıyor! Haftada 3 bardak yeterli
- Nar Kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık Nar Kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılmalı?
- Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
- Fotoğrafta ilk ne gördünüz? Dağ mı, Köpek mi? Cevabınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!
- Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?
- Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?
- 21 Aralık 2023 Kış gündönümü özellikleri ve etkileri neler? En kısa ve uzun gece hangi şehirlerde?
- SGK, SSK Bağkur'lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...
- GS MAÇ SONUCU! 20 Aralık Galatasaray - Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
- İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Uykusuzluğa 3 dakikada çözüm! Limonu böyle tüketirseniz...