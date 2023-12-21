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Otomobil devi Toyota'da büyük şok! Hava yastıkları açılmayabilir! 1 milyon 120 bin araç geri çağırıldı...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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Otomobil devi Toyota’da büyük şok! Hava yastıkları açılmayabilir! 1 milyon 120 bin araç geri çağırıldı...

Toyota Motor tarafından yapılan açıklamada sensördeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olabileceğine yönelik dünya genelinde 1 milyon 120 bin aracın geri çağırıldığı açıklandı. Peki geri çağırılan araçlar arasında hangi modeller var? İşte detaylar...

Toyota Motor, sensördeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracağını bildirdi.

HAVA YASTIKLARI DOĞRU AÇILMAYABİLİR

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Lexus, bazı sedan ve SUV modellerinde hava yastığı sensöründeki sorunun araç içindekilerin ağırlığını yanlış tahmin ederek, olası bir çarpışma durumunda hava yastığının doğru şekilde açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracak.

COROLLA DA LİSTEDE!

Geri çağırma, 2020-2022 yıllarında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor. Bu araçların 1 milyonu ABD'de satılan araçlardan oluşuyor.

GEREKİRSE ARAÇLAR DEĞİŞECEK

Yetkili Toyota bayileri söz konusu sensörleri inceleyecek ve gerekirse değiştirecek. Toyota, Şubat 2024'te araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirmeye başlamayı planlıyor.

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