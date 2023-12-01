Türkiye’ye 1,6 milyar dolarlık dev yatırım! 3 il öne çıktı

"İLK ÇEYREK SONU İTİBARIYLA KAZMAYI VURMUŞ OLACAĞIZ"

150 bin üretim kapasiteli fabrikanın inşası, batarya yatırımı ve AR-GE olmak üzere toplam 1,6 milyar dolarlık bir yatırım planlandığını bildiren Ulubaş, "Fabrikanın hangi ilde olacağı konusunda da bayağı yol aldık. Marmara Bölgesi'ne ağırlık verdik. Sakarya, İzmit ve Yalova tarafında görüşmelerimiz devam ediyor. Yine buradaki süreci de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'yle yürütüyoruz. Eğer Bakanlık onay verirse ilk çeyrek sonu itibarıyla kazmayı vurmuş olacağız." dedi.

"SKYWELL ET5'İN YENİ VERSİYONU DA TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK"

Mahmut Ulubaş, Türkiye'de üretilecek araçlardan birinin B-SUV segmentinde olacağını ifade ederek, "Bu aracın platformu Çin'den gelecek, tasarımı ve geliştirilmesi Türkiye'de olacak. Bununla alakalı Bilişim Vadisi'nde konuşlanıyoruz. En yakın zamanda Bilişim Vadisi'nde AR-GE çalışmalarına başlayacağız. Diğer araç da D-SUV olacak yani mevcut Skywell ET5'in yeni versiyonu Türkiye'de üretilecek." diye konuştu.