Yeni yerli otomobil tanıtıldı! 16 yaşındakilerin dahi kullanabileceği Ampero, Fransız rakibi Citroen’i geride bıraktı

AMPERİNO ÖZELLİKLERİ NELER?

Yerli üretim olan Amperino en yakın rakibi Citroen AMİ'ye birçok özelliği ile fark atıyor. AMİ tek şarj ile 70-80 km giderken Amperino tek şarj ile 180 KM mesafe kat edebilecek. Ayrıca AMİ'nin maksimum hızı 50 KM, 2025'te tam anlamı ile yollara çıkacak olan yerli araç maksimum 90 km hıza kadar çıkabilecek.