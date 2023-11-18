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Yeni yerli otomobil tanıtıldı! 16 yaşındakilerin dahi kullanabileceği Ampero, Fransız rakibi Citroen’i geride bıraktı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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Yeni yerli otomobil tanıtıldı! 16 yaşındakilerin dahi kullanabileceği Ampero, Fransız rakibi Citroen’i geride bıraktı

Yerli araç Amperino Fransız rakibi Citroen AMİ’yi birçok özelliği ile geride bıraktı. 16 yaşında ve motor ehliyeti olan herkesin kullanabileceği araç tek şarj ile 180 km mesafe kat edebiliyor. İşte ayrıntılar…

TOGG ile birlikte fitili ateşlenen yerli araç üretimine bir yenisi daha eklendi. Fransız otomotiv devi Citroen'in AMİ modeli gibi Amperino adında yeni bir araç meraklılarının beğenisine sunulmaya hazırlanıyor. Tanıtımı gerçekleşen araca ilgi büyük. Rakibi olan AMİ'ye özellik ve tasarım anlamında fark atan araç şehir içi kullanımlarında birçok kişinin hayatına girecek gibi görünüyor. İşte merak edilen araca dair detaylar…

ARACI KULLANMAK İÇİN 16 YAŞ VE MOTOR EHLİYETİNE SAHİP OLMANIZ YETERLİ

Ruhsatta Citroen AMİ'de olduğu gibi elektrikli bisiklet olarak geçen aracı 16 yaşını doldurmuş ve en az motor ehliyeti olan herkes kullanabilecek.

AMPERİNO ÖZELLİKLERİ NELER?

Yerli üretim olan Amperino en yakın rakibi Citroen AMİ'ye birçok özelliği ile fark atıyor. AMİ tek şarj ile 70-80 km giderken Amperino tek şarj ile 180 KM mesafe kat edebilecek. Ayrıca AMİ'nin maksimum hızı 50 KM, 2025'te tam anlamı ile yollara çıkacak olan yerli araç maksimum 90 km hıza kadar çıkabilecek.

Bu özelliklere ek olarak 3 kişi yolcu taşıma kapasitesi ile gelecek araç, 3159 mm uzunluğa, 1500 mm genişliğe ve 150 mm yüksekliğe ve 370 litre bagaja sahip olacak.

YERLİ ARAÇ AMPERİNO'NUN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Amperino için belirli bir fiyat skalası henüz açıklanmış değil. Lakin şirketin Yönetim Kurulu Başkanının açıklamasını göz önünde bulundurulduğunda aracın 600 bin TL bandında satışa sunulması bekleniyor.

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

Yerli araç Ampero

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