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ÖTV matrah düzenlemesi fiyatını düşürecek! Uygun fiyatlı Tesla’nın fiyatı 1 milyonun altına iniyor!

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 18.11.2023
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ÖTV matrah düzenlemesi fiyatını düşürecek! Uygun fiyatlı Tesla’nın fiyatı 1 milyonun altına iniyor!

Tesla fabrikalarından çıkması beklenen ucuz Tesla modelinin yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte 1 milyon TL’nin altında fiyata satılması bekleniyor. Tesla Model 2 adıyla üretilecek aracın ise içten yanmalı motora araçlar dahil rakiplerini bir hayli sallaması bekleniyor.

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