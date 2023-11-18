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Elektrikli araç fiyatları değişiyor! ÖTV matrah değişikliği bazı araç modellerine indirim gelmesine neden olacak

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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Elektrikli araç fiyatları değişiyor! ÖTV matrah değişikliği bazı araç modellerine indirim gelmesine neden olacak

Elektrikli araç fiyatları tamamen değişiyor. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre elektrikli araç modellerinin ÖTV matrahında değişikliğe gidildi. Güncellenen matrah kapsamında bazı modellerin fiyatı inecekken bazı modellerin fiyatlarında ise artış görülecek. İşte ayrıntılar…

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