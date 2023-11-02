Yediemin’deki 700 bin hacizli araç satılıyor! Aracın üzerindeki cezalar ve otopark ücretlerini kim ödeyecek? UYAP Yediemin otopark 2. El araç satışı

Yüksek ikinci el araç fiyatlarının önüne geçmek amacıyla, yediemin otoparklarında bulunan 700 bin hacizli araç, 1 Ekim tarihi itibariyle satışa sunuluyor. Geçici 20. madde olarak İcra ve İflas Kanunu'na eklenen düzenleme ile artık hukuken muhafaza edilmesi gerekmeyen hacizli malların tasfiyesi, taraf menfaati ve kamu yararı gözetilerek çözüme kavuşturuluyor. Söz konusu tebliğ, 18 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu çerçevede uygulama süreci 1 Kasım'da yürürlüğe girmiş oldu. İhale usulü ile satın alınacak hacizli araçların üzerinde bulunan ceza ve yıllardır biriken otopark ücreti ise araç satın acakların aklını karıştıran detayların başında yerini alıyor. İşte yediemin otopark araçlarının satın alımıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

İKİNCİ EL ARAÇLAR YÜZDE 30 DAHA UYGUNA SATIŞA SUNULACAK!

1 Ekim itibari ile yediemin otoparklarında bulunan hacizli 700 bin araç satışa sunulacak. İhale usulünce piyasaya sürülecek araçların yüzde 30 daha uygun olması bekleniyor.