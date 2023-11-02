Yediemin'deki 700 bin hacizli araç satılıyor! Aracın üzerindeki cezalar ve otopark ücretlerini kim ödeyecek? UYAP Yediemin otopark 2. El araç satışı
Yediemin otoparklarında yatan 700 bin hacizli araçların tamamı ikinci el araç piyasanı rahatlatmak için satışa sunulacak. UYAP üzerinden ihale usulü ile gerçekleştirilecek satışlarda en yüksek teklifi veren aracın sahibi olacak. Lakin alınan aracın üzerinde bulunan cezalar ve yıllardır biriken otopark ücretini kimin ödeyeceği en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İşte detaylar…
Yüksek ikinci el araç fiyatlarının önüne geçmek amacıyla, yediemin otoparklarında bulunan 700 bin hacizli araç, 1 Ekim tarihi itibariyle satışa sunuluyor. Geçici 20. madde olarak İcra ve İflas Kanunu'na eklenen düzenleme ile artık hukuken muhafaza edilmesi gerekmeyen hacizli malların tasfiyesi, taraf menfaati ve kamu yararı gözetilerek çözüme kavuşturuluyor. Söz konusu tebliğ, 18 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu çerçevede uygulama süreci 1 Kasım'da yürürlüğe girmiş oldu. İhale usulü ile satın alınacak hacizli araçların üzerinde bulunan ceza ve yıllardır biriken otopark ücreti ise araç satın acakların aklını karıştıran detayların başında yerini alıyor. İşte yediemin otopark araçlarının satın alımıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...
İKİNCİ EL ARAÇLAR YÜZDE 30 DAHA UYGUNA SATIŞA SUNULACAK!
1 Ekim itibari ile yediemin otoparklarında bulunan hacizli 700 bin araç satışa sunulacak. İhale usulünce piyasaya sürülecek araçların yüzde 30 daha uygun olması bekleniyor.
İHALELER UYAP E-SATIŞ PLATFORMU ÜZERİNDEN
Araçların Uyap e-Satış platformu üzerinden ihale edilmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belirtilen teminatı yatırmak, bu ihalelere katılmak için yeterli olacak.
İhaleye katılmak istemeyenler, yatırdıkları teminatı geri alabilecekler. Satın alınması durumunda ise kanunun belirlediği şekilde ödemeler gerçekleştirilerek araç devir alınacak.
ARACIN CEZALARINI VE OTOPARK ÜCRETLERİNİ KİM ÖDEYECEK?
5 milyonluk bir aracın ortalama satış fiyatı bir milyon, bir buçuk milyon olarak belirleniyor. Bu rakam belirlenirken aracın bekleme süresi, kayıpları hepsi hesaplanarak ihaleye çıkılmış oluyor. Aracı satın alan kişi sadece satın alma bedelini ödüyor. Otopark ücretleri ve cezaların hiçbiri aracı satın alan kişiyi ilgilendirmeyecek. Araçta çıkacak olan eksiklerin hepsi ise aldıktan sonra alıcıya ait.
AYNI ARACA İKİ KİŞİ BAŞVURUSA ARACI KİM ALACAK?
İhale usulü ile yapılacak satışlarda aynı araca birden fazla kişinin başvurması halinde ne yüksek fiyatı teklif eden kullanıcı aracın yeni sahibi olacak.
SATIŞA SUNULACAK ARAÇLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK!
(1) İcra dairesince tasfiye edilmesine karar verilen mala ilişkin bilgiler, tasfiye dairesine bildirilir ve tasfiye dairesince duyurulur.
(2) Duyuru, Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü UYAP Bilişim Sistemine entegre portallar vasıtasıyla yapılır.
(3) Yapılacak duyuruda; icra dairesi ve dosya numarası, tasfiye dairesi ve dosya numarası, borçlunun adı ve soyadının ilk iki harfi ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ilk iki rakamı, tasfiye edilecek malın bilgileri, varsa rehin hakkı sahibi ve kamu haczine ilişkin bilgiler ile gerekli diğer bilgiler yer alır.
(4) Duyuru, tasfiyeye konu malın tasfiye işlemleri sona erince kaldırılır.
KIZILAY'A DEVREDİLECEK
Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.
Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.
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