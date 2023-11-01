On binlerce araç icradan satışa çıkıyor! İkinci elde fiyatlar düşecek mi? Piyasayı değiştirecek gelişme

SIFIR OTOMOBİLLERDE DURUM NE?

Sıfır otomobil satışlarını değerlendiren yetkililer şunları söyledi: Her marka indirim yapacak, hedeflerini tutturmak için fiyat kıracaklar. Bu dönemde herkes var olan gücüyle saldırıyor. İkinci elde fiyatlar ihtiyaca göre düşüyor. Bir önceki aya göre adetler düşüyor, ama önceki yıla göre paralel seyrediyor. Araçların fiyatlarının düşmesinin iki yolu var, ya kur çok sert düşecek 17-18 liralara ya da ÖTV baremleri değiştirilecek.

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