Son dakika: Toyota'yı vuran "patlama"
Japon otomotiv devi Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası geçici olarak durdurduğu üretimi kısmen başlattı. Patlamadan olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirilmişti. (Son dakika otomobil haberleri)
Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co'ya ait fabrikadaki patlama, Japon üreticinin üretimini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
KISMİ DÜZELME
16 Ekim'deki patlamanın, Chuo Spring Co tesisindeki kurutma fırınlarına verdiği hasar sonrasında, Toyota'ya parça tedarikindeki aksaklık kısmen düzeldi.
"TEDARİK BAŞLADI"
Chuo Spring Co. açıklamasında, Toyota'ya parça tedarikine yeniden başladıklarını bildirdi.
TOYOTA DA AÇIKLAMA YAPTI
Toyota'dan yapılan açıklamada da tedarikin düzelmesi sonrası, Japonya geneli 4 fabrikada 5 üretim hattında yeniden üretime başlandığı belirtildi.
Japon otomobil üreticisi, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'da 8 fabrikasındaki 13 üretim hattını geçici olarak durdurmuştu.
ETKİLENEN MODELLER
Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirilmişti.
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