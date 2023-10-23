İkinci el otomobillerde ilan sayısı patladı! Fiyatlar çakıldı balon söndü

"DÜŞÜŞ HIZI YAVAŞLAYABİLİR"

Sektör temsilcilerine göre ise ikinci el araç fiyatlarında yaşanan düşüş ekimde bir miktar yavaşladı. Artık çok dramatik fiyat düşüşleri yaşanmayabilir. Online ilan sayısının artmasının piyasadaki satış hızının yavaşladığını net bir şekilde gösterdiğini belirten yetkililer, "Fiyatları sağlıklı bir şekilde göstermek için VavaCars olarak yeni bir endeks hazırladık. Bu endeks satış verilerine yani daha gerçekci verilere dayanıyor. Buna göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında yüzde 8 düştü. Ekim ayında ise fiyattaki düşüş hızı biraz yavaşladı. Çünkü TCMB'nin eylülde aldığı faiz kararı beklenti üzeri bir karardı. Artık daha beklentiler dahilinde faiz hamleleri görebiliriz." ifadelerini kullandı.