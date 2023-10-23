İkinci el otomobillerde ilan sayısı patladı! Fiyatlar çakıldı balon söndü
Hükümetin aldığı tedbirlerin ardından ikinci el otomobillerde ibre terse döndü. Araçlardaki "yatırım" talebi geri çekilirken, ikinci el otomobiller elde kaldı. Piyasada büyük fiyat düşüşleri yaşanırken, sektör yetkilileri fiyatlardaki düşüşün önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine dikkat çekti.
İkinci el aracı olan şahıs veya şirketler son üç yıldır neredeyse hiç kaybetmiyor, araçları aydan aya sürekli değerleniyordu. Ancak, Temmuz 2023 itibarıyla ibre tersine döndü. Çünkü, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı sıkı önlemler ve borsa, faiz gibi finansal yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle sıfır araçlardaki 'yatırım' talebi geri çekildi.
Böylece piyasada sıfır araç bollaştı. Bayiler kısa sürede teslimat, markalar ellerindeki stokları eritmek için kampanyalar yapmaya başladı. Bu gelişmeler ikinci el araç satışlarını adeta bıçak gibi kesti. Satışlar o kadar yavaşladı ki; Türkiye'nin en büyük iki ilan sitesinde temmuzda toplam 400 bin adet civarında olan ikinci el araç ilanı sayısı, ekim sonu itibarıyla toplam 1 milyona ulaştı.
"EKİMDE YÜZDE 9"
Elinde ikinci el araç bulunanlar önce direnmeye çalıştı ancak sonunda fiyat kırmak zorunda kaldılar. Cardata verilerine göre, Türkiye'nin en çok satan ikinci el otomobili Renault Megane Sedan'ın fiyatı temmuz ayında 870 bin TL'yken ekim sonu itibarıyla yüzde 6.3 oranında gerileyerek 815 bin TL'ye düştü. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Sıfır araçta fiyatlar artmıyor hatta son bir ayda yüzde 0.19 düşüş var. İkinci el araçta ise 1-20 Ekim tarihleri arasında yüzde 9'luk bir düşüş görüyoruz. İnsanlar borsa gibi faiz gibi yatırım enstrümanlarına yöneliyor. Son iki ayda markalar sıfır araç satmak için kampanyalara devam eder. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarında düşüş sürer" dedi.
"DÜŞÜŞ HIZI YAVAŞLAYABİLİR"
Sektör temsilcilerine göre ise ikinci el araç fiyatlarında yaşanan düşüş ekimde bir miktar yavaşladı. Artık çok dramatik fiyat düşüşleri yaşanmayabilir. Online ilan sayısının artmasının piyasadaki satış hızının yavaşladığını net bir şekilde gösterdiğini belirten yetkililer, "Fiyatları sağlıklı bir şekilde göstermek için VavaCars olarak yeni bir endeks hazırladık. Bu endeks satış verilerine yani daha gerçekci verilere dayanıyor. Buna göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında yüzde 8 düştü. Ekim ayında ise fiyattaki düşüş hızı biraz yavaşladı. Çünkü TCMB'nin eylülde aldığı faiz kararı beklenti üzeri bir karardı. Artık daha beklentiler dahilinde faiz hamleleri görebiliriz." ifadelerini kullandı.
"KİMLİK DOĞRULAMA ÖNCESİ SON ÇIKIŞ"
Hürriyet'in haberine göre İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk de temmuz ayından bu yana ikinci el araç fiyatlarının, 5 yaş ve üzeri araçlarda yüzde 10-15, 5 yaşın altındaki araçlar için ise yüzde 5-7 arasında düştüğünü belirtti. Çetintürk, online ilan sayısındaki artışın nedenini şöyle sıraladı:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları, ödeme planı son durum 2023!
- Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor? Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
- 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşti! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...
- BEKÇİLİK PA sonuç ekranı "www.pa.edu.tr"! 23 Ekim 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!
- 1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- Özdebir TYT deneme cevap anahtarı 2023-2024! ÖZDEBİR TÜRKİYE GENELİ TYT sonuçları ve cevap anahtarı açıklandı mı?
- 23 Ekim 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?
- KYK YURT KAHVALTI SAATLERİ || 2023-2024 KYK sabah kahvaltı saati kaçta başlıyor ve bitiyor?
- SSK- Bağkur'luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...
- MasterChef'te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...