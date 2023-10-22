Chery’nin alt markası Jaecoo Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor! 2024’ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak model belli oldu!

2023 yılında kısa zaman SUV modelleri ile satış rekorları kıran Cherry'nin alt markası Jaecoo Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Yine SUV tasarıma sahip oldukça dolu donanım detayları ile Türk kullanıcıların karşısına çıkacak aracın fiyatı da yine rakiplerine kıyasla uygun olması bekleniyor. Aktarılan bilgiler ışında ilk olarak Jaecoo 7 modelinin satışa sunulacağı düşünülüyor. Ayrıca aracın 2024 yılının ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alması bekleniyor.

JAECOO 7'NİN ÖZELLİKLERİ

Jaecoo, otomobil dünyasına getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren bir modelle karşımıza çıkıyor. Yüksek dayanıklı çelik gövdesi, aracın güvenliği ve sağlamlığına katkıda bulunurken, akıllı sürüş yardım sistemleri ile sürücülere güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu özellik, sürücülerin çeşitli yol koşullarına daha etkili bir şekilde adapte olmalarını sağlayan 7 farklı sürüş moduyla birleşiyor.