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Togg'da yeni model geliyor! Güncelleme de yolda | Dikkat çeken adım
Türkiye'nin son yıllarda yaptığı dev hamlelerin başında gelen yerli otomobil Togg'a yollardaki yerini aldı. Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterirken, Bursa'daki fabrikadan dikkat çeken bir adım atıldı. Togg Otomobil Fabrikası vitesi yükselterek 2 vardiya düzeninde üretim yapmaya başladı. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 aracın sahiplerine teslimatı hedeflenirken, merakla beklenen sedan modelinin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor.