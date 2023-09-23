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Togg'da yeni model geliyor! Güncelleme de yolda | Dikkat çeken adım

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı dev hamlelerin başında gelen yerli otomobil Togg'a yollardaki yerini aldı. Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterirken, Bursa'daki fabrikadan dikkat çeken bir adım atıldı. Togg Otomobil Fabrikası vitesi yükselterek 2 vardiya düzeninde üretim yapmaya başladı. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 aracın sahiplerine teslimatı hedeflenirken, merakla beklenen sedan modelinin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 23.09.2023 12:44
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Togg’da yeni model geliyor! Güncelleme de yolda | Dikkat çeken adım

Togg, 29 Ekim 2022'de görkemli bir törenle banttan indi. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Togg'a olan yoğun ilgi satış rakamlarına da yansıdı. 3 bin 400 adet araç tüketiciyle buluştu. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 adet aracın sahiplerine teslimatı hedefleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Togg’da yeni model geliyor! Güncelleme de yolda | Dikkat çeken adım

TOGG FABRİKASI YENİ MODELE HAZIRLANIYOR

Nisan ayının sonunda teslimatına başlanan Togg'da üretim hızlandı. Togg Teknoloji Kampüsü'nde ikili vardiya sistemine geçildi. Banttan inen araç sayısı arttı. Bir yandan üretim sürerken, diğer yandan araçlar sahiplerine teslim ediliyor. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında toplam bin 435 araç sahiplerini buldu.

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Togg’da yeni model geliyor! Güncelleme de yolda | Dikkat çeken adım

AĞUSTOS AYINDA REKOR TAZELEDİ

T10X, Ağustos ayındaki teslimatta rekor tazeledi. Ağustos ayında bin 965 araç, sahiplerine teslim edildi. Böylece Togg, elektrikli araç segmentinin lokomotifi olmayı başardı. Bugüne kadar tüketiciyle buluşan T10X sayısı 3 bin 400'e ulaştı. Eylül'de bu sayının da aşılması planlanıyor.

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Togg’da yeni model geliyor! Güncelleme de yolda | Dikkat çeken adım

3 bin 250'yi aşkın personel üretim için var gücüyle çalışıyor. Ayrıca üretim hatlarında 250 robot işletiliyor. Günlük 160 olan araç üretim sayısının, Ekim ayı itibarıyla 280 olarak güncellenmesi hedefleniyor.

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Togg’da yeni model geliyor! Güncelleme de yolda | Dikkat çeken adım

TOGG FABRİKASI YILLIK ÜRETİMİ 175 BİN ARAÇ

Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. Yıl sonuna kadar toplam 26 bin 565 adet T10X'in daha teslim edilmesi planlanıyor.