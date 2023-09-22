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Chery fiyatları ile SUV piyasasını sallamaya devam ediyor! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 Eylül ayı güncel fiyat listesi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Chery fiyatları ile SUV piyasasını sallamaya devam ediyor! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 Eylül ayı güncel fiyat listesi

Chery 2023 model sıfır araç modellerinin güncel fiyat listesini açıkladı. Ülkemizde fiyat ve performansı ile otomobil piyasasını altı üst eden araçlar, SUV severlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte 2023 model Chery modellerinin eylül ayı fiyatları…

Chery, Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Ülkemizde son dönemde oldukça ilgi gören ve Türkiye'ye girer girmez beklenin çok üzerinde adette satış yapan firma SUV modelleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 190 BG'li güçlü motoru, şık tasarımı, sunduğu donanım özellikleri ve rakiplerine kıyasla uygun fiyatı ile göz dolduran araç SUV piyasasını altı üst edecek gibi görünüyor. İşte 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin eylül ayı güncel fiyat listesi…

CHERY EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

2023 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi

Luxury: 1.490.000 TL

Excellent: 1.590.000 TL

2023 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi

Comfort: 1.195.100 TL

Luxury: 1.315.000 TL

Excellent: 1.395.000 TL

2023 Model Omada 5 Fiyat Listesi

Comfort: 1.180.000 TL

Luxury: 1.300.000 TL

Excellent: 1.380.000 TL

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