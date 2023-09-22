Chery fiyatları ile SUV piyasasını sallamaya devam ediyor! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 Eylül ayı güncel fiyat listesi
Chery 2023 model sıfır araç modellerinin güncel fiyat listesini açıkladı. Ülkemizde fiyat ve performansı ile otomobil piyasasını altı üst eden araçlar, SUV severlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte 2023 model Chery modellerinin eylül ayı fiyatları…
Chery, Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Ülkemizde son dönemde oldukça ilgi gören ve Türkiye'ye girer girmez beklenin çok üzerinde adette satış yapan firma SUV modelleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 190 BG'li güçlü motoru, şık tasarımı, sunduğu donanım özellikleri ve rakiplerine kıyasla uygun fiyatı ile göz dolduran araç SUV piyasasını altı üst edecek gibi görünüyor. İşte 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin eylül ayı güncel fiyat listesi…
CHERY EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
2023 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi
Luxury: 1.490.000 TL
Excellent: 1.590.000 TL
2023 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi
Comfort: 1.195.100 TL
Luxury: 1.315.000 TL
Excellent: 1.395.000 TL
2023 Model Omada 5 Fiyat Listesi
Comfort: 1.180.000 TL
Luxury: 1.300.000 TL
Excellent: 1.380.000 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
- Türk mutfağının vazgeçilmezi! Ustasından esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifi...
- Filenin Sultanları voleybol maçı saat kaçta? 22 Eylül 2023 Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?
- İOKBS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı 2023? MEB bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB duyuru listesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2 Ekim...
- DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercih ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?
- PYBS sınav sonuçları meb.gov.tr öğrenme sayfası! T.C. ile bursluluk sınav sonucu sorgulama! 5,6,7,9,10. sınıflar...
- KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtları açılış tarihi belli oldu mu?
- Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı? Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi 2024!
- Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...
- CUMA HUTBESİ OKU 22 EYLÜL 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr