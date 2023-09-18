Devlet 337 bin TL'ye Land Rover Freelander satıyor! Piyasada bu fiyata ikinci el araç bulmak zor
Ticaret Bakanlığı ihale 337 bin TL teklif ile 2022 model Land Rover Freelander satışa sundu. Sarp Gümrük Müdürlüğün’de bulunan araç için görüşler 12 Eylül 2023 tarihinde başladı. Ayrıca araca 2 gün içerisinde teklifte bulunula bilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İhale ile araç satışları devam ediyor. Piyasa fiyatının altın açık teklifle satışa sunulan araçlar arasında bugün 2002 Land Rover Freelander bulunuyor. 337 bin TL'den satışa sunulan araç için 2 gün süre ile teklif yapılabilecek. Sarp Gümrük Müdürlüğü'de bulunan araç için görüşler 12 Eylül 2023 tarihinde başladı. Yapılan açıklamada Aracın takviye ile çalıştırıldığı, kaportasında yer yer ezik, çizik ve çürüklerin yer aldığı ve koltuklarda yıpranmaların yer aldığı belirtiliyor. İşte devlet tarafından 337 bin TL'ye satılan araca ilişkin detaylar…
İHALE NE ZAMAN SONA ERECEK?
2022 model Land Rover Freelander ihalesi kapsamında araç görüşleri 12 Eylül 2023 tarihinde başladı. İhale teklifi ise 15 Eylül 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Araca teklif verecekler için ise son gün 20 Eylül 2023 saat 14.55 olarak açıklandı.
ARAÇA TEKLİF NASIL VERİLİR?
Aracı satın almak için öncelikle 45 bin TL teminat bedelini ödemeniz ve akabinde Ticaret Bakanlığı resmi internet adresi eihale.gov.tr/ihaleler/detay/ofSsAXsaYSmPLznzTueMxS üzerinden teklif ver sayfasına giderek araca teklifte bulunmanız gerekiyor.
ARAÇ BİLGİLERİ NELER?
İhale Numarası: 2361TRB2023T075A642
İşletme Müdürlüğü: TRABZON T.İ.M.
Ana Kategori: Araç
Alt Kategori: Arazi, SUV & Pickup
Marka: Land Rover
Model: Freelander
Tasfiye Nedeni: 4458 Sayılı Kanun
Yıl: 2002
Km: 92946 MİL
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 2491
Yakıt: Benzin
Bulunduğu Yer: SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Satışa Esas Bedel: 450.000 TL
Teminat Bedeli: 45.000 TL
Başlangıç Bedeli: 337.500 TL
İHALE DETAYLARI
İhalede, % 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsil edilir.
Gümrük mevzuatına göre tasfiyesi öngörülen eşyanın/aracın elektronik ihale yoluyla satışına esas şartname/sözleşmenin "Eşyanın Görülmesi" başlıklı 8. maddesinin 3. Bendinin "Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir." hükmünü amirdir.
Gümrük mevzuatına göre tasfiyesi öngörülen eşyanın/aracın elektronik ihale yoluyla satışına esas şartname/sözleşmenin "Eşyanın Teslimine İlişkin Şartlar" başlıklı 11. maddesinin 2. Bendinin "İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükler ödenmeden ve alıcı tarafından imzalanmış satış şartnamesi İşletme Müdürlüğünce teslim alınmadan eşya alıcıya teslim edilmez. " hükmünü amirdir.
Aracın teslimi için ödeme yapıldıktan sonra ödeme tarihli satış şartnamesinin/sözleşmenin ıslak imzalı suretinin Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde teslim işlemleri yapılmayacaktır.
Eşyanın/aracın alıcıya tesliminden sonra eşyanın/aracın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından karşılanır.
Satışı yapılan aracın hasar kaydı ile ilgili bir bilginin Müdürlüğümüzce bilinemeyeceği ve ayrıca hasar kaydı bilgilerinin belirtilmesi ile ilgili herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmamasından bahisle söz konusu bilginin öğrenilmesi alıcının sorumluluğunda olup konu ile ilgili satış iptali istemi Müdürlüğümüzce reddedilecektir.
Satışlarımız 6502 Sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez. Bu husus satış faturalarında da belirtilecektir.
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
eihale.gov.tr İhale ile ikinci el araç satışı
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