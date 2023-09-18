Devlet 337 bin TL’ye Land Rover Freelander satıyor! Piyasada bu fiyata ikinci el araç bulmak zor

Eşyanın/aracın alıcıya tesliminden sonra eşyanın/aracın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından karşılanır.

Satışı yapılan aracın hasar kaydı ile ilgili bir bilginin Müdürlüğümüzce bilinemeyeceği ve ayrıca hasar kaydı bilgilerinin belirtilmesi ile ilgili herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmamasından bahisle söz konusu bilginin öğrenilmesi alıcının sorumluluğunda olup konu ile ilgili satış iptali istemi Müdürlüğümüzce reddedilecektir.