Renault'tan 110 bin TL’ye varan beklenmedik indirim kampanyası! 2023 model Clio ve Austral modellerinin fiyatı düştü!
Renault 2023 model Clio ve Austral modellerine 110 bin TL’ye varan indirim yaptı. Serbest meslek sahiplerine özel kampanya 30 Eylül 2023 tarihinde sona eriyor. Satın almak isteyen vatandaşlardan vergi levhası isteniyor.
Renault 2023 Model sıfır Clio ve Austral modelini 110 bin TL'ye varan indirimli fiyattan satışa sunuyor. 30 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimden serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vergi levhası ibrazında bulunan tüm vatandaşlar Renault'un Eylül ayı indirim kampanyasında faydalanabilecek. İşte 2023 Model Renault Clio ve Austral güncel fiyat listesi….
RENAULT CLIO 65.000 TL İNDİRİM FIRSATI İLE SATIŞA SUNULUYOR!
65 bin TL indirim sınırlı sayıdaki 2023 Model Yılı Clio Joy 1.0 SCe 65bg ve Joy 1.0 TCe 90bg otomobillerin, satın alımında kendi adına vergi levhasını ibraz eden müşteriler için geçerlidir.
REANULT AUSTRAL 110 BİN TL İNDİRİM FIRSATI İLE SATIŞA SUNULUYOR!
110 bin TL indirim 2023 Model Yılı Austral techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp otomobilin, satın alımında kendi adına vergi levhasını ibraz eden müşteriler için geçerlidir.
2023 MODEL REANULT CLİO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Joy 1.0 SCe 65 bg: 826.900 TL
Joy 1.0 TCe 90 bg: 857.000 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 921.900 TL
Touch 1.0 TCe 90 bg: 868.000 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 959.900 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 1.018.000 TL
2023 MODEL RENAULT AUSTRAL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
techno mild hybrid 160 hp auto: 1.651.000 TL
techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.706.000 TL
techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.926.000 TL
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