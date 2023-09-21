Trafik sigortasında "ortak platform" dönemi! Yeni sistem kimi ilgilendiriyor? Trafik Teklif Platformu nedir?
Trafik sigortası ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle sistemde değişikliğe gidildi. Yeni sisteme göre trafik sigortasından prim teklifi alamayan sürücüler için ortak bir havuz oluşturulacak ve prim tutarı SEDDK tarafından belirlenecek. Peki bu sistem kimleri ilgilendiriyor? İşte detaylar...
Salı günü, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile trafik sigortasında önemli değişikliğe gidildi. Buna göre, trafik sigortasından prim teklifi alamayan sürücüler, hangi araç grubunda olursa olsun havuz kapsamına alınacak ve araçların azami prim tutarlarına Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) karar verecek. Yönetmelik yayımlandığından bu yana geçen sürede araç sahiplerinin aklında bazı soru işaretleri oluştu.
Çıkan yönetmeliğin kamuoyundaki yansımalarına bakınca, trafik sigortasında azami primleri SEDDK belirleyecek şeklinde yorumlandığı görülüyor. Trafik sigortasında azami primleri 2017 yılından beri zaten devlet, yani SEDDK belirliyor. 2017 yılında yapılan düzenleme ile trafik sigortasının fiyatına devlet müdahale etti ve illere, araç gruplarına, sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini SEDDK belirliyor; sigorta şirketleri ise belirlenen bu fiyatın üstüne sigorta satamıyor ama isterlerse altına satabiliyor.
TÜM SÜRÜCÜLERİ İLGİLENDİRMİYOR
Peki, yeni yayımlanan yönetmelik nedir? Aslında yeni düzenleme, kamuoyuna yansıtıldığı gibi 24 milyon araç sahibini ilgilendirmiyor. Birkaç yıldır trafik sigortasında yaşanan bir sorun var; kimi sürücüler, sigorta yaptırmakta zorlanıyor. Çünkü sigorta şirketleri, yüksek hasarlı sürücüler ile ilk kez trafiğe çıkacak sürücüleri sigortalamaktan imtina ediyor.
Hal böyle olunca da riskli sürücüler, ilk kez trafiğe çıkacak ve ilk kez trafik sigortası yaptıracak olanlar bir süredir sigorta yaptırmakta zorlanıyor. Bu yılın başında SEDDK, poliçe satmaktan kaçınan şirketlere yaptırımlar uygulayacağını yayınladığı genelge ile açıklasa da sorun devam etti. Devam edince de SEDDK, Trafik Teklif Platformu adı altında bir sistem kurma kararı aldı. İşte, salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, Trafik Teklif Platformu'nun ilk adımı.
TRAFİK PLATFORMU KURULUYOR
Peki, nedir Trafik Teklif Platformu? En basit anlatımı ile sigorta acentelerinin, tüketiciye trafik poliçesi yapamaması durumunda, sürücülerin teminatsız kalmaması için hazırlanmış bir sistem; daha doğrusu platform. Trafik sigortası satan tüm sigorta şirketleri ile trafik sigortası satışına aracılık eden tüm acenteler Trafik Teklif Platformu'nun doğal üyesi sayılacak.
Kısaca, sistem nasıl işleyecek? Trafik sigortası yenilemesi gelen ya da ilk kez trafik sigortası yaptıracak olan sürücü, sigorta acentesine gidecek. Acente, aracısı olduğu sigorta şirketinden belirli süre içinde teklif alıp, poliçeyi düzenleyecek. Acente baktı ki, teklif alamıyor, müşterisine zorunlu olan sigortayı yapamıyor; bu durumda Trafik Teklif Platformu'na başvuracak.
Hürriyet'in haberine göre platform sayesinde belirli süre içinde teklif alıp, poliçeyi düzenleyecek. Baktı, platformdaki sigorta şirketleri yine o sürücüye teklif vermiyor, dolayısıyla poliçe düzenlenemiyor; bu sefer Trafik Teklif Platformu üzerinden poliçe yapacak şirket atanacak ya da sürücü son trafik poliçesini hangi şirketten yaptırmışsa, o şirket üzerinden yine poliçe düzenlenecek ve poliçe Riskli Sigortalılar Havuzuna devredilecek. Sigortanın primine de SEDDK karar verecek. Daha açık bir anlatımla, Trafik Teklif Platformu üzerinden Riskli Sigortalılar Havuzuna devredilen poliçelerin azami prim tutarlarını SEDDK belirleyecek.
SİGORTAYA ULAŞIM KOLAYLAŞIYOR
Trafik Teklif Platformu'nun altyapısı hazırlandı. Yeni çıkan yönetmelikle yasal dayanağı da tamamlandı. Bundan sonraki süreçte bazı teknik düzenlemeler yapılacak ve kısa zamanda Platform uygulamaya geçecek.
Peki, bu ne getirecek? Öncelikle, zorunlu olmasına karşın sigorta yaptırmakta zorlanan sürücüler Platform sayesinde sigortaya hemen erişebilecek. İkincisi, müşterisine sigorta yapmakta zorlanan sigorta acentelerinin eli rahatlayacak. Sigorta şirketleri de riski tek başına üstlenmek yerine Platforma devredebilecek.
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