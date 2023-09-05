49 bin TL zam geldi! Peugeot Eylül ayı sıfır araç fiyatlarının listesini açıkladı: 2023 model Peugeot 208, 308, 2008, 408, 3008, 508, ve 5008 güncel fiyat listesi

Peugeot 2023 model Eylül ayı zamlı fiyat listesini açıkladı! Tek bir modelinde 49 Bin TL'ye kadar fiyatları yukarı çeken firma, diğer modellerinde ise eski fiyattan satışa devam etme kararı aldı. İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi…