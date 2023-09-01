HaberlerGaleriTarım Kredi Market Eylül ayı ilk indirimli ürünler listelendi! Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90, Çay 96.90, Sıvı sabun 18.50 TL…
Tarım Kredi Market Eylül ayı ilk indirimli ürünler listelendi! Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90, Çay 96.90, Sıvı sabun 18.50 TL…
Tarım Kredi Eylül ayının ilk indirimli ürünlerin kataloğunu yayınladı. 1-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler arasında Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL gibi yüzlerce ürün yer alıyor.
Giriş Tarihi: 01.09.2023 12:07Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 13:31