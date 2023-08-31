İkinci el araç satışında yeni dönem! 100 bin TL cezası var! Yeni düzenleme ile Taşınmaz ve ikinci el araç ticaretinde doğrulama zorunluluğu geliyor
İkinci el araç satışlarında isim gizleyerek satış yapma dönemi sona eriyor. Elektronik ortamda ilana çıkılan ürüne ilişkin kimlik doğrulaması yapılması gerektiğini belirten düzenlemeye uymayanlara ise 100 bin TL’ye kadar para cezası geliyor. İşte 2. El satışta uygulamaya alınan yeni düzenleme
İkinci el araç satışlarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık Taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ismin gizlenerek veya sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin önüne geçecek bir düzenleme yapıldı.
Uygulamayla alınan yeni düzenlemede ilan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ilanı vermek isteyenler, açık kimliklerini gizledikleri sahte hesaplar üzerinden ilan veremeyecek. İlan veren kişilerden ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra, ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapması gerekecek. Söz konusu doğrulamanın yapılmaması halinde para cezası uygulanacak.
İKİNCİ EL SATIŞLARDA DOĞRULAMA YAPMAYANA 100 BİN TL'YE KADAR CEZA!
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte ikinci el motorlu kara taşıtları ve taşınmazların satışı için ilan verenlerin üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra, ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapmaları satış ile yükümlü olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.
Söz konusu doğrulamanın yapılmaması halinde veya mevzuata aykırı davranılması halinde her bir aykırılık için 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
YÖNETELİĞE İLİŞKİN TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu yönetmelik değişiklikleri hakkında yapılan açıklamada, "Son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu değişikliklerle; tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" denildi.
Söz konusu yönetmelik değişiklikleri yayım tarihinden 2 ay sonra yürürlüğe girecek.
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