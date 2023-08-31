Benzine peş peşe ikinci indirim! Bugün 97 kuruş yarın 99 kuruş... Pompaya yansıyacak
Son dakika haberi | Küresel piyasalardaki petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yaşanan artış nedeniyle yükselişe geçen benzin fiyatlarına peş peşe ikinci indirim yolda. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruş düşen benzinin litre fiyatına, yarından itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş daha indirim bekleniyor.
Geçtiğiiz hafta Merkez Bankası'nın beklenti üstü faiz artırımına gitmesiyle dolar ve euro karşısında değer kazanan Türk Lirası araç sahiplerine yaradı. Motorine gelen indirimin ardından bu kez benzine indirim geldi. Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 97 kuruş indirime gidildi.
YARIN DA İNDİRİM GELİYOR
Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş indirim bekleniyor. İndirim pompaya yansıyacak.
İŞTE YENİ FİYATLAR
31 AĞUSTOS 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 37.89 TL
Benzin fiyatı: 36,82 TL
LPG fiyatı: 16,38 TL
ANKARA
Motorin fiyatı: 38,40 TL
Benzin fiyatı: 37,31 TL
LPG fiyatı: 16,29 TL
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