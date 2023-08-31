Benzine peş peşe ikinci indirim! Bugün 97 kuruş yarın 99 kuruş... Pompaya yansıyacak

Geçtiğiiz hafta Merkez Bankası'nın beklenti üstü faiz artırımına gitmesiyle dolar ve euro karşısında değer kazanan Türk Lirası araç sahiplerine yaradı. Motorine gelen indirimin ardından bu kez benzine indirim geldi. Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 97 kuruş indirime gidildi.