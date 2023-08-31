31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Benzine peş peşe ikinci indirim! Bugün 97 kuruş yarın 99 kuruş... Pompaya yansıyacak

Benzine peş peşe ikinci indirim! Bugün 97 kuruş yarın 99 kuruş... Pompaya yansıyacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
ABONE OL
Benzine peş peşe ikinci indirim! Bugün 97 kuruş yarın 99 kuruş... Pompaya yansıyacak

Son dakika haberi | Küresel piyasalardaki petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yaşanan artış nedeniyle yükselişe geçen benzin fiyatlarına peş peşe ikinci indirim yolda. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruş düşen benzinin litre fiyatına, yarından itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş daha indirim bekleniyor.

Geçtiğiiz hafta Merkez Bankası'nın beklenti üstü faiz artırımına gitmesiyle dolar ve euro karşısında değer kazanan Türk Lirası araç sahiplerine yaradı. Motorine gelen indirimin ardından bu kez benzine indirim geldi. Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 97 kuruş indirime gidildi.

YARIN DA İNDİRİM GELİYOR
Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş indirim bekleniyor. İndirim pompaya yansıyacak.

İŞTE YENİ FİYATLAR

31 AĞUSTOS 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Motorin fiyatı: 37.89 TL
Benzin fiyatı: 36,82 TL
LPG fiyatı: 16,38 TL

ANKARA
Motorin fiyatı: 38,40 TL
Benzin fiyatı: 37,31 TL
LPG fiyatı: 16,29 TL

İZMİR
Motorin fiyatı: 38,56 TL
Benzin fiyatı: 38,38 TL
LPG fiyatı: 16,00 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA