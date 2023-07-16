İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

Ocak-Haziran 2023 dönemine bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde yüzde 9'luk artış gerçekleşti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde satılan araç sayısı 919 bin 814 iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 4 bin 721'e ulaştı.

2. el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 104 bin 40 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, 2023 haziran ayı 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 6 arttığı gözlendi. İlk 6 ay toplamına bakıldığında, 2. el araç pazarında araç fiyatları ortalama yüzde 43 yükseldi.