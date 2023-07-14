İkinci el araç satışında yeni dönem! Bu şarta uymayana büyük ceza

NOTERLER ENGELLİYOR

Öte yandan, Bakanlık, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasının uygulama süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmış ve bu düzenlemeye aykırı taşıt satışlarına da kısıtlama getirmişti.

Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra 2023 yılı içinde yetki belgesiz en az 3 adet ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışları noterlikler tarafından engellenmeye başlandı.