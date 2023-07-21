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Son dakika | 2. el otomobil satışlarında yeni dönem! Bakanlık verileri açıkladı: 20 binden 5 bine düştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Son dakika | 2. el otomobil satışlarında yeni dönem! Bakanlık verileri açıkladı: 20 binden 5 bine düştü

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, ilan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilan sayısının 20 binden 5 binin altına düştüğünü açıkladı.

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