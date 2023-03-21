Togg deneyim merkezi 8'e çıkıyor | Togg'a ne kadar ön sipariş verildi?
Yerli otomobil Togg'a başvurular her geçen gün artıyor. CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçilen yerli otomobilin deneyim merkezi sayısı da 8'e çıkıyor. Togg ile ilgili son haberleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu duyurdu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Togg bu yıl içerisinde satışa çıkacak.
Kullanıcısını merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda satış stratejisi oluşturan Togg, kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiriyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kullanıcıya daha yakın olmak için Ümraniye Meydan AVM'de hizmete açtığı mobil deneyim merkezinde Togg otomobili sergilenmeye başladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği otomobil yaklaşık 2 ay boyunca burada vatandaşlar ile buluşacak.
Otomobili ziyaret eden vatandaşlar araç hakkında bilgi alarak deneyim sağlıyor.
TOGG DENEYİM MERKEZİ 8'E ÇIKIYOR
Diğer yandan yerli otomobil Togg'a başvurular her geçen gün artıyor.
Bu kapsamda dünya açılacak olan CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçilen yerli otomobilin deneyim merkezi sayısı da 8'e çıkıyor.
TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURULARI BAŞLADI
Yerli ve milli otomobil Togg'un satışa başlayacağı ilk modeli T10X için ön siparişleri alınmaya başladı.
TOGG T10X ön siparişleri, 27 Mart'a kadar http://togg.com.tr internet sitesi üzerinden veya Trumore'u indirerek verilebilecek.
TOGG SİPARİŞ SAYISI 41 BİN OLDU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu duyurdu.
Teslimatlar ay sonundan itibaren başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirtti.
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