Togg deneyim merkezi 8’e çıkıyor | Togg’a ne kadar ön sipariş verildi?

TOGG SİPARİŞ SAYISI 41 BİN OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu duyurdu.

Teslimatlar ay sonundan itibaren başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirtti.