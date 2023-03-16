Uzun ve kısa yol şarj süresi kaç dakika? Ne zaman satışa çıkıyor, kaç beygir? TOGG batarya fiyatı | T10X batarya ömrü ne kadar?
Türkiye'nin yerli ve millî gururu TOGG'da geri sayım başladı. Ön siparişlerin alınacağı TOGG otomobilin batarya özellikleri ve fiyatı araştırılan konular arasında yerini aldı. TOGG bir elektrikli araç olduğu için pil kapasitesi ve şarj dolum süresi oldukça kritik bir öneme sahip. Peki TOGG batarya ömrü ne kadar? TOGG batarya uzun ve kısa şarj süresi kaç dakika?
TOGG T10X batarya fiyatı merak konusu oldu. Yerli ve milli gururumuz TOGG otomobilde heyecan dorukta. 5 farklı renk seçeneği ve şık tasarımıyla tüm dünyayı kendine hayran bırakan yerli aracımız hakkında arama motorlarında "T10X batarya ömrü ne kadar?", "TOGG batarya fiyatları kaç TL?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte TOGG'un bataryası ile ilgili merak edilenler...
TOGG T10X BEYGİR GÜCÜ
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).
T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
TOGG T10X UZUN KISA YOL ŞARJ SÜRESİ
Togg'un 2 farklı menzil seçeneği bulunuyor. Standart menzil 314, uzun menzil ise 523 km menzile sahip olacak. Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.
NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Togg'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacak.
TOGG BATARYA FİYATLARI
Togg T10X V1 RWD standart menzil 953.000 TL
Togg T10X V2 RWD standart menzil 1.055.000 TL
Togg T10X V2 RWD uzun menzil 1.215.000 TL
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