O otomobillerde geçerli olacak! ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de
Elektrikli otomobillerde matrah güncellemesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tamamen elektrikli araçlarda yeni düzenlemeye göre ÖTV matrahı, motor gücü 160 Kw’yı geçmeyenlerde 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya, motor gücü 160 Kw’yı aşanlarda ise 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya artırıldı.
Elektrikli otomobilde matrah güncellemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ÖTV matrahı motor gücü 160 Kw'yı geçmeyen 1 milyon 250 bin lirayı aşmayan araçlarda yüzde 10 olarak diğer sınıftaki araçlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.
Motor gücü 160 Kw'yı aşanlarda ise ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşmayan araçlarda vergi oranı yüzde 10 olacak. Diğer sınıftakilerde yüzde 40 olarak uygulanacak.
2022'nin Temmuz ayı ile birlikte elektrikli araçlara ÖTV indirimi yapılmıştı. Söz konusu vergi düzenlemesiyle, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlenmiş, aynı motor gücüne sahip olan ancak 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlenmişti.
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