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Otomobil ve hafif ticari araç pazarında tüm zamanların şubat rekoru kırıldı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarında tüm zamanların şubat rekoru kırıldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

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