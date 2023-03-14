TOGG ön sipariş nasıl verilir? Yerli ve Milli otomobil Togg ne zaman satışa çıkacak, teknik özellikleri nelerdir?

Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'a sahip olmak isteyenler detaylarını araştırıyor. 29 Ekim 2022 tarihinde tanıtımı gerçekleştirilen Togg elektrikli araçların satış tarihi ve fiyatları merak ediliyor. Peki Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ön sipariş nasıl verilir? Yerli ve Milli otomobil Togg 2023 fiyat listesi belli oldu mu?

TOGG SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Togg, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X'in 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

Togg T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

TOGG fiyat listesi!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirildi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un seri üretim bandından indirilen ilk aracını tanıttı ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak." ifadelerinde bulundu.