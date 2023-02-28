Tesla Meksika’da fabrika kuracak
Tesla, Meksika’da fabrika açacak. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk ile bir video görüşme yaptıklarını ve ülkenin kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'de bir fabrika kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk ile bir video görüşme yaptıklarını ve ülkenin kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'de bir fabrika kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Obrador, açılacak olan Tesla fabrikasının ülke için önemli bir yatırım olduğunu ve çok sayıda istihdam oluşturacağını belirterek, Musk'ın bölgede yaşanan kuraklık ve su kıtlığı nedeniyle kendisine sunulan bazı şartları da anlayışla kabul ettiğini ifade etti.
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SU KULLANILACAK
Musk ile Obrador arasında yapılan anlaşmaya göre, yeni açılan fabrikanın su arıtımı yaparak, boyama dahil olmak üzere elektrikli araçların tüm üretim sürecinde geri dönüştürülmüş su kullanacağı bildirildi.
Obrador, daha önce yaptığı açıklamada Nuevo Leon eyaletinde yaşanan su kıtlığı ve bölgede faaliyet gösteren şirketlerin aşırı su tüketimi sebebiyle Tesla fabrikasının buraya kurulmasını uygun görmediğini söylemişti.
Ancak Musk'ın suyun geri dönüştürülmesi ile ilgili şartları kabul ederek Obrador'u ikna ettiği belirtildi.
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