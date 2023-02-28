Tesla Meksika’da fabrika kuracak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk ile bir video görüşme yaptıklarını ve ülkenin kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'de bir fabrika kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Obrador, açılacak olan Tesla fabrikasının ülke için önemli bir yatırım olduğunu ve çok sayıda istihdam oluşturacağını belirterek, Musk'ın bölgede yaşanan kuraklık ve su kıtlığı nedeniyle kendisine sunulan bazı şartları da anlayışla kabul ettiğini ifade etti.