Otomobil satışlarında büyük patlama! Aralık ayında en yüksek seviyeyi görecek

Aralık performansı 2022 toplam pazar rakamlarını da etkileyecek. Otomotiv Distribütörleri Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2020 Ocak-Kasım aylarında pazar 668 bin 63 adet gerçekleşti. Bu rakama otobüs, traktör ve ağır ticari araçlar dahil edilirse toplam satışlar 705 bin adete çıkıyor.

Tahmin edildiği gibi aralıkta satışlar 110 bin adet olursa pazar yılı 778 bin adetle kapatır. Satışlar 120 bin adeti gerçekleşirse, pazar 788 bin adeti görür. Otobüs, traktör ve ağır ticari araç satışlarıyla birlikte toplam pazar ise yaklaşık 850 bin adet seviyesinde gerçekleşir.