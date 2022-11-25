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Güney Kore şoförsüz otobüsler trafiğe çıktı! Rezervasyon ile ücretsiz de kullanılabiliyor

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Güney Kore şoförsüz otobüsler trafiğe çıktı! Rezervasyon ile ücretsiz de kullanılabiliyor

Güney Kore basını Hyundai'nin geliştirdiği şoförsüz otobüslerin yola çıktığını duyurdu. Vatandaşlar, otobüslere rezervasyon yaparak ücretsiz binebiliyor.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, otomobil üreticisi Hyundai'nin geliştirdiği şoförsüz otobüsler yollara çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, sürücüsüz otobüsler Jongno-gu ilçesinde seferlere başladı.

Otobüsler, Sewoon Alışveriş Merkezi ile Cheonggye Plazası arasında yaklaşık 3 kilometrelik mesafede hizmet veriyor.

Hyundai'nin üretimi otobüslerin, kameralar ve lazer ışınları sayesinde belirlenen istikamette yol alabildiği kaydediliyor.

Vatandaşlar, otobüslere rezervasyon yaparak ücretsiz binebiliyor.

Öte yandan, otobüslerin geçici güvenlik tedbiri kapsamında kısa mesafede kullanıldığı, ilerleyen dönemlerde mesafelerin uzatılacağı ifade ediliyor.

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