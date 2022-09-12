Son dakika: TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Görüntüler merak uyandırdı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla merak uyandırdı. Paylaşımda, aracın uçağa yüklenme görüntüleri yer alıyor. İşte o video...
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ara ara sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım merak uyandırdı.
TOGG tarafından yapılan heyecan verici paylaşımda, aracın uçağa yüklenme görüntüleri yer alıyor.
İŞTE TOGG'U RAKİPLERİNİN ÖNÜNE GEÇİREN ÖZELLİK
Öte yandan geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, önemli bilgiler paylaştı.
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Karakaş, "Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor. Bizim işimiz ise klasik araç üreticilerinin işinin bittiği yerde başlıyor. Biz otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştürüyoruz. Çünkü değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda geçmişte telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde yaşanıyor" dedi.
"TELEFONDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM BUGÜN OTOMOTİVDE YAŞANIYOR"
TOGG için ifade edilen "Bir otomobilden daha fazlası" sloganının anlamına değinen Karakaş, "Ekosistem, sözlük anlamıyla canlı ve cansız varlıkların etkileşimleriyle oluşan ve birbirlerini besleyerek süreklilik arz eden bir düzeni tarif ediyor. Mobilite ekosistemi ise bütün ulaşım alternatiflerinin ve hayatımıza değer katacak her türlü hizmetin birbirine akıllı bir şekilde bağlı ve interaktif olduğu bir dünya demek. Otomotiv endüstrisi de büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüşüyor, oyunun kuralları değişiyor. Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor. Bizim işimiz ise klasik araç üreticilerinin işinin bittiği yerde başlıyor, biz otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştürüyoruz. Çünkü değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda geçmişte telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde yaşanıyor" diye konuştu.
Karakaş, şöyle devam etti: "Başından itibaren akıllı cihazımızı kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık. O nedenle de başından itibaren her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi bu şekilde oluşturduk. İngilizcede ağa bağlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araçlar için 'case' kısaltması kullanılıyor. Ama bu bizim için yeterli değildi. Bunun başına 'kullanıcı odaklı-user-centric, akıllı-smart ve empatik-emphatic' kelimelerini de ekledik çünkü bizim yaptığımız, yapacağımız işin farkını bu kavramlar tanımlıyordu. Ortaya İngilizcesi 'USE-CASE Mobility' olan bir kavram çıktı ve biz de küresel rekabete hazırlandığımız için biz kavramı TOGG adına ticari marka olarak dünya çapında tescil ettirdik."
İŞTE TOGG'U FARKLI KILAN ÖZELLİKLER
Karakaş TOGG'u farklı kılan özellikleri şöyle anlatıyor: "Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacaktır. Gelecekteki akıllı ulaşım ihtiyaçlarına şimdiden cevap verebilecek, kalıpların ötesinde mobilite çözümleri sağlamak üzere yola çıkan TOGG'un ilk akıllı cihazı 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye'de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa'da yollara çıkacaktır."
25 DAKİKADA HIZLI ŞARJ
Karakaş, TOGG'un ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye'de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa'da yollara çıkacağını belirterek, "300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan TOGG SUV, 200 ve 400 beygir güç sunacak, 200 BG'likversiyon 7,6, 400 BG'lik versiyon ise 4,8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir. Türkiye'nin şarj alt yapısını güçlendirmek üzere de bir şirket kurmuş, bu amaçla bin adet hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalarına başlamıştır" şeklinde konuştu.
GELECEK OLAN TALEP KARIŞLANABİLECEK Mİ?
2023'te TOGG'un yollara çıkması ile birlikte gelecek talebi karşılamak üzere planlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Karakaş, "Gemlik tesislerimizde yılda 175 bin adet akıllı cihaz üretebilecek kapasitemiz var. Zaman içinde belli bir plan ve program çerçevesinde gerek ülkemizden, gerekse bir süre sonra ihracata başlayacağımız Avrupa pazarından gelecek talebi sağlıklı bir şekilde karşılamak üzere çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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